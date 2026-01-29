EEUU

Estas son las 10 ciudades de Estados Unidos donde el salario rinde menos

El costo de vida en Estados Unidos continúa escalando con fuerza en 2026, y Nueva York encabeza la lista de las ciudades donde el dinero rinde menos.  
Nueva York encabeza el aumento del costo de vida en Estados Unidos en 2026 / Archivo.

Según reportes de Fox News, millones de residentes urbanos enfrentan un aumento sostenido en los precios de vivienda y servicios básicos, un fenómeno que golpea especialmente a quienes viven en las áreas metropolitanas más densamente pobladas. 

LEA TAMBIÉN: RANKING 2025: ESTAS SON LAS CIUDADES MÁS SEGURAS DE ESTADOS UNIDOS

La brecha entre ingresos promedio y gastos esenciales se amplía, afectando la estabilidad financiera y la movilidad social de miles de familias. 

Fox Business detalló que este encarecimiento no se limita a Nueva York. Ciudades como San Diego, San Francisco y Los Ángeles también registran incrementos acelerados en sus costos de vida.  

El análisis se basa en un estudio realizado por Plasma, una firma especializada en tecnología blockchain y pagos digitales, que comparó los patrones inflacionarios de las treinta áreas metropolitanas más grandes del país.  

Asimismo, el informe tomó en cuenta indicadores como el índice de precios al consumidor, tarifas de alquiler, salarios promedio y gastos mensuales recurrentes, desde alimentación hasta transporte y cuidado infantil. 

AUMENTO DESDE LA PANDEMIA DE COVID-19  

Los datos oficiales del Departamento de Trabajo y la Oficina de Estadísticas Laborales confirman que el costo de vida ha aumentado de forma sostenida desde la pandemia. 

La presión sobre los hogares proviene principalmente del alza en los precios de la vivienda y los servicios, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo. Esta combinación deja a muchos residentes con presupuestos ajustados y menor capacidad para enfrentar emergencias o planificar ahorros a largo plazo. 

Los habitantes de Nueva York enfrentan dificultades para cubrir todas sus necesidades sin comprometer su capacidad de ahorro / Archivo.

PATRONES COMUNES  

Las ciudades que lideran el encarecimiento comparten un patrón común: altos precios en vivienda, servicios públicos y transporte.  

Estos factores, según el informe citado por Fox Business, tienen un peso determinante en el presupuesto mensual de los residentes. Esto explica por qué ciertas áreas metropolitanas se han vuelto especialmente difíciles de costear. 

Se subrayó, además, que la carga económica se intensifica para familias con hijos, trabajadores de ingresos medios y nuevos migrantes que buscan estabilidad en entornos urbanos. 

NUEVA YORK EN NÚMEROS  

Como se destacó, Nueva York destaca como la ciudad más cara del país debido al desproporcionado costo de la vivienda y los servicios esenciales.  

Fox News señaló que el alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio en el centro ronda los USD 4.600 mensuales, cifra que representa cerca del 88 % del salario medio mensual, estimado en USD 5.250.  

A ello se suman aproximadamente USD 1.650 en servicios básicos. Incluso con ingresos superiores al promedio nacional, muchos neoyorquinos enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades sin comprometer su capacidad de ahorro.  

Fox Business advierte que esta realidad afecta tanto a recién llegados como a residentes de larga data, consolidando a Nueva York como el epicentro del encarecimiento urbano en los Estados Unidos. 

LISTA COMPLETA  

La clasificación divulgada por Fox News y Fox Business identifica las 10 ciudades de Estados Unidos donde el costo de vida está creciendo con mayor velocidad en 2026. 

  1. Nueva York 
  2. San Diego 
  3. San Francisco 
  4. Los Ángeles 
  5. Seattle 
  6. Boston 
  7. Filadelfia 
  8. San José 
  9. Chicago 
  10. Baltimore 
