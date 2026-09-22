Donald Trump y Delcy Rodríguez estarán cara a cara: Revelaron detalles de la reunión de este 22Sep

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostendrá este martes una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El encuentro se realizará en el marco de la Asamblea General de la ONU que arrancó este 22 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

La Casa Blanca reveló la agenda que tendrá Donald Trump y en la que se detalla que el esperado encuentro se realizará a las 7:40 de la noche; siendo la última actividad prevista del presidente de EEUU antes de regresar a Washington.

Sin embargo, se acotó que será una «reunión informal» por lo que no habrá acceso a la prensa.

TOMORROW IN NEW YORK CITY: 9:55 AM: President Trump delivers remarks to the United Nations General Assembly 10:40 AM: President Trump participates in a trilateral signing with the Prime Ministers of Denmark and Greenland 11:45 AM: President Trump holds a bilateral meeting with… — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026

DONALD TRUMP Y DELCY RODRÍGUEZ

Este inédito acercamiento entre Washington y Caracas ocurre meses después de que Nicolás Maduro fuera arrestado en Caracas.

Desde que el líder chavista fue depuesto en la operación estadounidense del 3 de enero, Estados Unidos y Venezuela han pasado de ser archienemigos a estrechar su cooperación en distintos ámbitos. Especialmente en el sector petrolero, dentro de lo que Washington ha definido como un «tutelaje» sobre el país suramericano.

Trump suele reivindicar el «éxito» de la operación en Venezuela y los beneficios que, según él, ha reportado a Estados Unidos en materia petrolera.

La fotografía de ambos posando juntos en Nueva York sellaría esta nueva etapa en las relaciones bilaterales.

El encuentro será, además, el primero entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La estrecha relación entre Washington y Caracas también ha dado al Gobierno de Rodríguez cierta legitimidad regional. La presidenta interina recibió el sábado en Caracas al mandatario paraguayo, el conservador Santiago Peña, en un acercamiento encaminado a restablecer unas relaciones diplomáticas rotas desde 2025.

Con información de EFE