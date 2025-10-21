Los «cambios inesperados» que se esperan en Nueva York: Un alarmante pronóstico de invierno

Nueva York se prepara para un invierno «atípico», según los últimos pronósticos meteorológicos publicados de Old Farmer’s Almanac y otros expertos.

Aunque tradicionalmente se espera una temporada fría y nevada, este año los expertos advierten sobre “cambios inesperados” que podrían alterar los patrones habituales.

Lo primero a tomar en cuenta es que la influencia del fenómeno climático La Niña será determinante, generando condiciones más cálidas en gran parte del país, incluida la región noreste.

En concreto, el pronóstico indica que las temperaturas estarán por encima del promedio, con una reducción significativa en las precipitaciones.

La Niña es un fenómeno caracterizado por temperaturas más frías de lo habitual en el océano Pacífico, podría generar condiciones más cálidas y secas en el sur de Estados Unidos. En contraste, áreas como las Grandes Llanuras y el Noreste tienden a registrar mayor humedad y temperaturas más bajas durante su influencia.

Asimismo, en términos de nieve, se estima que la ciudad podría recibir entre 43 y 53 centímetros, una cifra inferior a la media histórica.

Sin embargo, los meteorólogos advierten que no se deben descartar ráfagas de aire gélido provocadas por el vórtice polar, lo que podría generar episodios breves, pero intensos de frío extremo.

EL EFECTO DE LA NIÑA

Nick Gregory, meteorólogo de FOX 5 NY, dio a conocer su primer pronóstico estacional para la región triestatal, destacando el posible efecto de un fenómeno de La Niña débil.

“Actualmente, atravesamos una fase neutral, pero nos dirigimos hacia una Niña débil, lo que suele traer mayor actividad en la corriente en chorro norte y complica las previsiones precisas para nuestra zona”, explicó Gregory durante la difusión de su informe.

El especialista señaló que las temperaturas promedio durante el otoño se mantuvieron algo por debajo de lo habitual, situándose alrededor de los 23,8 °C. Esto representa 2,3 °C menos que el promedio histórico para septiembre. Además, el mes pasado registró 5,6 cm de lluvia, un valor considerablemente inferior a los 11,5 cm esperados.

En cuanto a los valores climáticos típicos del otoño en Nueva York, las temperaturas máximas en octubre suelen situarse alrededor de 17,7 °C, con mínimas de 10,5 °C. En noviembre, la media máxima baja a 12,2 °C y la mínima a 5,6 °C, mientras que en diciembre los registros alcanzan los 6,6 °C como máximo y 3,3 °C como mínimo.

Respecto al invierno 2025-2026, la previsión de Gregory apunta a un periodo más moderado en general. Aunque con un inicio más frío, y subraya la dificultad de estimar con precisión la cantidad total de nieve.

Este escenario invernal plantea desafíos para la planificación urbana y la preparación ciudadana. Es por ello, que las autoridades locales han instado a los neoyorquinos a mantenerse informados y a no confiarse por el aparente clima templado.

“Aun así, podríamos terminar recibiendo valores cercanos al promedio histórico de 71 centímetros”, subrayó el meteorólogo.

Además, las variaciones regionales también podrían generar tormentas invernales puntuales, especialmente en zonas cercanas a los Apalaches y el norte del estado.

OLD FARMER’S ALMANAC

La previsión del Old Farmer’s Almanac también apunta a un período más cálido y seco de lo habitual. Pero, señalaron la posibilidad de fuertes nevadas durante las fiestas navideñas y hacia el final de la temporada.

Vale destacar, que el invierno pasado, Nueva York acumuló más de 38 cm de nieve, un valor inferior al promedio histórico pero superior al del ciclo anterior.