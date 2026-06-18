Estados Unidos emitió tres nuevas licencias vinculadas con Pdvsa, Conviasa y telecomunicaciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó este jueves, 18 de junio, tres nuevas licencias generales que habilitan transacciones vinculadas con el bono Pdvsa 2020, la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo relacionados con Venezuela.

La primera de las medidas, denominada Licencia General 5X, sustituye a la 5W —vigente desde el pasado 4 de mayo— y autoriza, a partir del 4 de agosto de 2026, las transacciones, el financiamiento y las demás operaciones relacionadas con el bono de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) 2020 con cupón del 8,5 %.

En materia de comunicaciones, la OFAC emitió la Licencia General 24A para reemplazar a la General 24, en vigor desde agosto de 2019.

La nueva autorización permite la recepción y transmisión de telecomunicaciones que involucren al gobierno venezolano, e incluye además las operaciones de empresas transportistas encargadas del envío y la recepción de correo y paquetes hacia, desde o dentro del país. La actualización amplía y moderniza el marco regulatorio aplicable al sector.

La tercera medida es la Licencia General 59, que autoriza determinadas operaciones con Conviasa y las empresas bajo su control para el suministro de bienes, tecnología, software y servicios destinados al mantenimiento, reparación, modernización, seguridad y aeronavegabilidad de sus aeronaves.

Entre las actividades permitidas figuran la venta e instalación de repuestos, actualizaciones de software, soporte técnico, inspecciones, pruebas y otros servicios relacionados con la operatividad de la flota, así como las transacciones con el gobierno venezolano necesarias para ejecutar dichas labores.

LIMITACIONES

Sin embargo, la Licencia General 59 establece restricciones precisas: prohíbe pagos en oro o en criptomonedas emitidas por el Estado venezolano, cualquier operación que involucre a personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

También quedan excluidas determinadas transacciones relacionadas con intereses chinos y toda actividad ligada a operaciones militares o de inteligencia.