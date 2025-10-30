Estados Unidos disminuirá aranceles a China tras encuentro entre Trump y Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, 30 de octubre, que reducirá los aranceles impuestos sobre los productos chinos tras reunirse con su par Xi Jinping.

De acuerdo con medios internacionales, el anuncio se produjo tras una reunión de casi dos horas con Xi Jinping en el aeropuerto de Busan, Corea del Sur, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

LEA TAMBIÉN: LA NUEVA AMENAZA DE TRUMP A CHINA CON POSIBLE ALZA DE ARANCELES SOBRE MINERALES ESTRATÉGICOS

Trump calificó el encuentro como “un gran éxito” y aseguró que ambos países han alcanzado acuerdos clave para aliviar las tensiones comerciales.

¿CUÁL FUE EL ACUERDO MÁS IMPORTANTE?

Uno de los puntos más destacados del acuerdo fue la decisión de China de levantar las restricciones a la exportación de tierras raras. Se trata de minerales esenciales para la fabricación de tecnología avanzada, desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos.

Pekín había endurecido su control sobre estos materiales en semanas recientes, lo que generó preocupación en los mercados globales.

El tema del comercio de tierras raras está «resuelto», dijo Trump, agregando que «ya no hay obstáculos por parte de China».

Posteriormente, el Ministerio de Comercio de China anunció que se suspenderá por un año la implementación de ciertas medidas de control sobre las exportaciones.

Sin embargo, el comunicado oficial no aclaró si esta decisión está directamente relacionada con el levantamiento del bloqueo de tierras raras mencionado por el presidente Trump.

LOS ARANCELES

De acuerdo con Reuters, el presidente Trump anunció una reducción en los aranceles aplicados a las importaciones chinas. Pasarán del 57 % al 47 %.

Esta rebaja se debe a la disminución a la mitad de la tasa impuesta sobre los productos relacionados con precursores químicos del fentanilo, que ahora se sitúa en un 10 %.

Por su parte, las autoridades chinas confirmaron que mantendrán suspendidos por un año otros aranceles recíprocos sobre bienes estadounidenses.

Asimismo, Estados Unidos postergó por un año la aplicación de restricciones sobre las exportaciones hacia empresas chinas. Así lo indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que esta medida forma parte de un equilibrio de concesiones entre ambos gobiernos.

“Vamos a suspenderlo durante un año a cambio de la suspensión del régimen de licencias de tierras raras”, dijo Bessent.

El representante estadounidense señaló que la discusión sobre la denominada “lista de entidades” —un mecanismo que limita el acceso de determinadas compañías a insumos estratégicos como los semiconductores de última generación— fue uno de los puntos clave en las negociaciones entre Washington y Pekín.