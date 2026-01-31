EEUU

Estados Unidos dice que se completó la liberación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
La bandera de Estados Unidos ondea fuera de la embajada del país en Caracas, Venezuela / Archivo

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes, 30 de enero, que se completó la liberación de todos sus ciudadanos  –de los que se tenía conocimiento– que permanecían detenidos en Venezuela.  

Contents

A través de un comunicado, se expresó satisfacción por la medida adoptada por las autoridades interinas venezolanas e instó a cualquier persona con información sobre otros ciudadanos aún privados de libertad a contactar a la Sección de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses de la embajada en Caracas.  

Leer Más

ICE moderniza su arsenal con uno de los sistemas de vigilancia digital «más potentes del mundo»
Casa Blanca reveló nuevos detalles del «plan de paz» que propuso Trump a Rusia y Ucrania
The Guardian: Brasil habría detectado actividad militar venezolana en las cercanías del Esequibo

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ ANUNCIA «AMNISTÍA GENERAL« PARA «FAVORECER LA CONVIVENCIA« EN EL PAÍS

«Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses —de los que se tenía conocimiento— que se encontraban detenidos en Venezuela», reza el mensaje en X (antes Twitter).  

Y se agregó: «Si usted tiene información sobre algún otro ciudadano estadounidense que aún permanezca detenido, comuníquese con la Sección de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses a través de la información de contacto disponible en nuestro sitio web: https://ve.usembassy.gov/contact/« 

LEY DE AMNISTÍA GENERAL EN VENEZUELA  

El anuncio coincidió con una declaración de la autoridad interina venezolana, Delcy Rodríguez, quien presentó una propuesta de ley de amnistía general durante su visita al Palacio de Justicia con motivo del inicio del año judicial 2026. 

Frente a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y altos funcionarios, Rodríguez pidió a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) activar los mecanismos necesarios para poner en marcha esta legislación, que —según afirmó— fue discutida previamente con el alto mando gubernamental. 

Rodríguez explicó que la amnistía abarcaría “todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente”. Señaló que el objetivo es “reencausar la convivencia en Venezuela”. 

Rodríguez llamó a la reconciliación nacional y exhortó a dejar atrás la “violencia, la venganza y el odio”. Expresó, que el país tiene ante sí, una oportunidad para reconstruir la convivencia bajo principios de paz y respeto. 

La propuesta de amnistía podría beneficiar a miles de presos políticos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.  

No obstante, Rodríguez aclaró que la medida excluirá a personas condenadas por homicidio y delitos de drogas. También otros delitos como corrupción y violación a los derechos humanos. 

La iniciativa se presenta como un gesto político de amplio alcance, en un momento de reconfiguración institucional en el país. Específicamente, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero como resultado de una incursión militar estadounidense en Caracas.   

PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA  

En tanto, voceros gubernamentales han informado que más de 800 personas han sido excarceladas hasta el 26 de enero.  

Sin embargo, ONG especializadas en la defensa de presos políticos sostienen que la cifra real ronda los 300 liberados. Este dato evidencia discrepancias en los reportes oficiales y mantiene la controversia abierta sobre el alcance real del proceso, mientras familiares permanecen a las afueras de los centros carcelarios de varios estados de Venezuela.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: «Mamá, pensé que teníamos tiempo»
Caraota Show
Delcy Rodríguez anuncia cierre de la cárcel de El Helicoide, este será su nuevo uso
Venezuela
Cayó gerente cuando descubrieron lo que hizo con $7.000 de la empresa donde trabajaba
Sucesos