Estados Unidos desplegó personal militar en base estratégica de Ecuador para luchar contra el narcotráfico

En el marco de la lucha contra el narcotráfico en la región, el Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles, 17 de diciembre, la llegada de efectivos de su Fuerza Aérea a la base Eloy Alfaro, ubicada en la ciudad costera de Manta, provincia de Manabí.

La operación se enmarca en acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad y marca el retorno de militares estadounidenses a esta instalación estratégica, donde ya habían operado hasta 2009.

Según la embajada norteamericana en Quito, se trata de una misión de duración limitada que busca reforzar la capacidad de Ecuador para enfrentar el narcoterrorismo.

«Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana», reza el mensaje publicado en X por la embajada de Estados Unidos en Ecuador.

«La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos», se precisó por medio de la publicación.

Vale recordar, que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó recientemente la base junto al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, consolidando los acuerdos que permiten este despliegue.

En tanto, el arribo de tropas estadounidenses ocurre en un contexto regional marcado por el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y la presión internacional para contener las rutas de droga que atraviesan el Pacífico.

¿QUÉ DICE NOBOA?

Noboa respaldó la operación y subrayó su alcance operativo. En un mensaje difundido también en X, el mandatario afirmó que “con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”.

Según Noboa, la misión permitirá “identificar y desarticular las rutas del narcotráfico” y enfrentar a los grupos criminales que operan en el país.

LA BASE, ESTADOS UNIDOS Y RAFAEL CORREA

La ciudad de Manta se ha consolidado como un enclave estratégico para las operaciones de control marítimo en Ecuador. Además de ser uno de los principales puertos del país, su ubicación la convierte en el punto continental más cercano al archipiélago de Galápagos, un área sensible tanto por las rutas del narcotráfico como por la lucha contra la pesca ilegal y el tráfico de personas.

Durante 10 años, Estados Unidos mantuvo presencia militar en la base aérea de Manta, aprovechando su posición privilegiada para operaciones de vigilancia y seguridad regional.

Sin embargo, en 2009 el entonces presidente Rafael Correa, de tendencia izquierdista, decidió no renovar el convenio que autorizaba la permanencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano.

Vale recordar, que los ecuatorianos votaron «no» al regreso de bases militares extranjeras al país, en un referendo celebrado en noviembre promovido por el presidente Noboa.

Asimismo, precisar que Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo. En tanto, por sus puertos transita un 70 % de la droga que llega principalmente a Estados Unidos.