VIDEO: Estados Unidos atacó embarcación en el Pacífico: dos personas murieron y una sobrevivió

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El ejército de Estados Unidos informó este viernes que realizó un ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental / Captura de video.

Estados Unidos confirmó este viernes, 23 de enero, un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, una operación que dejó dos personas muertas y desató un amplio operativo de búsqueda para localizar a un tercer tripulante, quien sobrevivió.  

Según el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el bote navegaba por rutas marítimas asociadas al narcotráfico y fue identificado mediante labores de inteligencia.  

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: EEUU CONFIRMÓ QUE INCAUTÓ EL BUQUE PETROLERO SAGITTA, ESTÁ SANCIONADO Y LO VINCULAN CON VENEZUELA

Un video difundido en la cuenta oficial del Comando Sur en X (antes Twitter) mostró el momento de la explosión, en el que se observaba previamente a tres personas a bordo. 

Tras el impacto, las autoridades estadounidenses activaron un dispositivo de búsqueda y rescate a cargo de la Guardia Costera, con el objetivo de ubicar al único sobreviviente. Aunque no aportaron más detalles de este individuo.  

OPERACIÓN LANZA DEL SUR  

Todo se enmarca en la Operación Lanza del Sur. Se trata de una estrategia impulsada por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde septiembre del año pasado. Específicamente, para combatir el narcotráfico internacional.  

Bajo este programa, Estados Unidos ha ejecutado más de 35 ataques contra embarcaciones consideradas sospechosas de transportes drogas, dejando un saldo superior a 110 fallecidos.  

El ataque también marca el primero desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una incursión militar estadounidense en Caracas ejecutada el pasado 3 de enero.  

Como se ha reportado, en las últimas semanas, tras la detención y traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico, Estados Unidos redobló y había enfocado sus esfuerzos en la interceptación de buques petroleros vinculados a Venezuela.  

REDOBLARÁN LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA 

En paralelo, el gobierno estadounidense anunció que el general Dan Caine encabezará el 11 de febrero un encuentro militar. Se realizará en Washington y lo hará con representantes de 34 países. 

Lo que se explicó, es que la reunión buscará reforzar la cooperación hemisférica. También coordinar acciones frente a organizaciones criminales y actores externos que, según Estados Unidos, amenazan la estabilidad del continente.

