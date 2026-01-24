VIDEO: Estados Unidos atacó embarcación en el Pacífico: dos personas murieron y una sobrevivió

Estados Unidos confirmó este viernes, 23 de enero, un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, una operación que dejó dos personas muertas y desató un amplio operativo de búsqueda para localizar a un tercer tripulante, quien sobrevivió.

Según el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el bote navegaba por rutas marítimas asociadas al narcotráfico y fue identificado mediante labores de inteligencia.

Un video difundido en la cuenta oficial del Comando Sur en X (antes Twitter) mostró el momento de la explosión, en el que se observaba previamente a tres personas a bordo.

Tras el impacto, las autoridades estadounidenses activaron un dispositivo de búsqueda y rescate a cargo de la Guardia Costera, con el objetivo de ubicar al único sobreviviente. Aunque no aportaron más detalles de este individuo.

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Todo se enmarca en la Operación Lanza del Sur. Se trata de una estrategia impulsada por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde septiembre del año pasado. Específicamente, para combatir el narcotráfico internacional.

Bajo este programa, Estados Unidos ha ejecutado más de 35 ataques contra embarcaciones consideradas sospechosas de transportes drogas, dejando un saldo superior a 110 fallecidos.

El ataque también marca el primero desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una incursión militar estadounidense en Caracas ejecutada el pasado 3 de enero.

Como se ha reportado, en las últimas semanas, tras la detención y traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico, Estados Unidos redobló y había enfocado sus esfuerzos en la interceptación de buques petroleros vinculados a Venezuela.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

REDOBLARÁN LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA

En paralelo, el gobierno estadounidense anunció que el general Dan Caine encabezará el 11 de febrero un encuentro militar. Se realizará en Washington y lo hará con representantes de 34 países.

Lo que se explicó, es que la reunión buscará reforzar la cooperación hemisférica. También coordinar acciones frente a organizaciones criminales y actores externos que, según Estados Unidos, amenazan la estabilidad del continente.