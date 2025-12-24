Estados Unidos alberga el peor lugar para festejar Año Nuevo, según famosa guía de viajes internacionales

La llegada del Año Nuevo suele asociarse con celebraciones multitudinarias, fuegos artificiales y destinos icónicos que prometen una experiencia inolvidable. Sin embargo, no todos los lugares cumplen con esas expectativas y uno de «peores lugares» está increíblemente en Estados Unidos.

Según la reconocida guía de viajes Fodor’s Travel, uno de los sitios más emblemáticos del planeta —Times Square, en Nueva York— ha sido catalogado como el peor lugar del mundo para recibir el Año Nuevo.

Como era de esperarse, la afirmación ha generado debate, especialmente entre quienes sueñan con vivir la famosa caída de la bola en Manhattan.

Times Square se ha convertido en un símbolo global de la Nochevieja, atrayendo cada año a cientos de miles de personas que buscan ser parte de la cuenta regresiva más televisada del mundo. No obstante, la experiencia real dista mucho del glamour que se ve en pantalla.

Según Fodor’s, las enormes aglomeraciones, largas horas de espera y estrictas medidas de seguridad convierten la celebración en un evento agotador y, para muchos, frustrante.

La revista destaca que quienes asisten deben permanecer de pie durante horas, sin acceso fácil a baños ni posibilidad de abandonar el área una vez asegurado un lugar.

¿QUÉ MÁS COMPLICA LA EXPERIENCIA?

Además del cansancio físico, la guía subrayó que el ambiente puede resultar abrumador. Las bajas temperaturas típicas del invierno neoyorquino, combinadas con el hacinamiento, generan condiciones poco agradables para quienes no están acostumbrados a este tipo de eventos masivos.

A esto se suma que, pese a la espectacularidad del show televisado, la visibilidad desde la calle suele ser limitada, lo que deja a muchos asistentes sin una vista clara del famoso descenso de la bola.

Fodor’s también señala que la experiencia turística en Times Square durante estas fechas se ve afectada por los altos costos.

Hoteles, restaurantes y servicios en la zona incrementan sus precios debido a la demanda. Esto, convierte la celebración en una opción poco accesible para muchos viajeros.

En contraste, la revista recomienda explorar alternativas menos saturadas y más auténticas. Tanto dentro como fuera de Estados Unidos, para disfrutar de una despedida de año más cómoda y memorable.

A pesar de las críticas, para muchos, Times Square continúa siendo un imán para quienes desean vivir la tradición desde dentro. Sobre todo, impulsados por la emoción colectiva y el simbolismo del lugar.