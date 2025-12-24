Atención consumidores: lo que estará abierto y cerrado en EEUU durante este 24 y 25 de diciembre por Navidad

En Estados Unidos, la celebración de la Navidad modifica de manera significativa la rutina de comercios, bancos y servicios públicos. Este miércoles, 24 de diciembre, la mayoría de los establecimientos operan con horarios reducidos, mientras que el 25 permanecerán cerrados casi en su totalidad.

Como se sabe, la Navidad es un feriado federal en Estados Unidos, lo que implica el cierre de oficinas gubernamentales, tribunales y agencias estatales el 25 de diciembre.

Este 24, en cambio, se mantienen abiertas con horarios acotados. Esta práctica consolidada busca garantizar el descanso de los trabajadores y obliga a los consumidores a planificar con antelación sus compras y trámites.

SUPERMERCADOS

En relación con los grandes supermercados, este 24 de diciembre, grandes cadenas como Walmart, Target, Costco, Sam’s Club, Kroger, Publix, Whole Foods y Trader Joe’s permanecen abiertas, aunque la mayoría cierran temprano: entre las 5:00 y las 8:00 de la noche. El 25 de diciembre, todas estas cadenas bajan sus persianas y retoman operaciones recién el 26.

Para este 24, operarán de la siguiente manera:

Walmart cerrará sus puertas a las 6:00 p. m. en todas sus sucursales.

Target atenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Costco funcionará entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Sam’s Club y BJ’s Wholesale concluirán operaciones también a las 6:00 p. m.

Kroger indicó que la mayoría de sus tiendas trabajarán hasta entre las 6:00 y las 8:00 p. m., según la ubicación.

BANCOS

De acuerdo con el calendario oficial de feriados federales en Estados Unidos, el 25 de diciembre se reconoce como día no laborable, lo que implica la suspensión de actividades en la mayoría de los organismos públicos y entidades financieras. Bancos como Bank of America, TD Bank y Wells Fargo no ofrecerán atención presencial durante la jornada navideña.

En cuanto al 24 de diciembre, algunas instituciones —entre ellas Wells Fargo— adelantarán el cierre al mediodía, mientras que otras mantendrán operaciones hasta entrada la tarde, según reportó Usa Today.

Durante los días festivos, los canales digitales y los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad. Sin embargo, la atención en ventanilla y los servicios presenciales quedarán interrumpidos hasta el 26 de diciembre, cuando las operaciones retomen su curso habitual.

En cuanto al correo, USPS, FedEx y UPS trabajan con normalidad este 24, aunque con ajustes en algunos servicios, pero el 25 no realizan entregas ni recogidas, salvo servicios críticos de emergencia.

FARMACIAS

El 25 de diciembre, algunas farmacias como CVS y Walgreens mantendrán abiertas determinadas sucursales. Sin embargo, la mayoría funcionará únicamente bajo modalidad de guardia y con horarios reducidos.

La disponibilidad dependerá de cada ciudad y de la ubicación específica de la tienda, de acuerdo con lo informado por el mismo medio de comunicación.