Esta será la nueva jueza que llevará el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

EFE.- El caso por narcoterrorismo contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres tras la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, según indica el archivo judicial.

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York incluyó en el archivo el documento sobre el proceso de reasignación de casos «previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte» y divulgó que la nueva encargada es la magistrada Torres.

Analisa Nadine Torres es una jueza federal estadounidense con sede en Manhattan que integra desde 2013 el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), una de las cortes federales más influyentes del país.

Actualmente ejerce desde el Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, en 500 Pearl Street. Federal Judicial Center.

Nacida en Nueva York en 1959, Torres proviene de una familia con una extensa trayectoria judicial y política. Su padre, Frank Torres, fue juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York en el Bronx y miembro de la Asamblea estatal, mientras que su abuelo, Felipe N. Torres, también fue juez y legislador.

Su formación académica es particularmente sólida: obtuvo su A.B. magna cum laude en Harvard College en 1981 y el título de Juris Doctor en Columbia Law School en 1984.

Antes de llegar a la judicatura trabajó en el sector privado, principalmente en derecho inmobiliario, en firmas como Kaye Scholer, Coudert Brothers y Patterson Belknap Webb & Tyler.

Carrera jurídica

Torres tiene una característica importante: cuando llegó a la justicia federal ya acumulaba más de una década como jueza en Nueva York.

Fue jueza del Tribunal Penal de la ciudad entre 2000 y 2002, del Tribunal Civil entre 2003 y 2004 y posteriormente magistrada de la Corte Suprema del estado de Nueva York, donde manejó causas penales graves.

Torres combina experiencia en derecho penal estatal, litigios civiles y asuntos comerciales. Su paso previo por los tribunales penales de Nueva York es especialmente relevante cuando se analiza su capacidad para manejar procesos criminales complejos.

El caso que la hizo conocida

Fuera de los círculos jurídicos de Nueva York, probablemente su decisión más conocida fue SEC v. Ripple Labs, el gigantesco litigio sobre la criptomoneda XRP.

En julio de 2023, Torres emitió una decisión que se convirtió en referencia dentro del debate estadounidense sobre criptomonedas y valores. Determinó, en términos simplificados, que determinadas ventas institucionales de XRP constituían ofertas de contratos de inversión sujetas a las leyes de valores, mientras que las ventas programáticas analizadas por el tribunal no cumplían, en esas circunstancias, el mismo estándar.