¿Qué pasará con el caso de Maduro y Cilia Flores tras la muerte del juez Alvin Hellerstein? Lo que reveló un experto

Tras la muerte del juez federal Alvin Hellerstein, muchos se preguntan ¿qué pasará con el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?

Ante esto, el abogado Nizar El Fakih sostuvo que el caso será reasignado a otro juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, conforme a las Normas para la Distribución de Asuntos entre los Jueces de Distrito. Y específicamente a su regla 17 que precisamente establece el procedimiento aplicable en caso de fallecimiento de un juez.

«La Corte de Distrito Sur de Nueva York está integrada por decenas de jueces federales, entre quienes se distribuyen los distintos casos que conoce la Corte. La reasignación estará a cargo del Comité de Asignaciones (Assignment Committee), un órgano administrativo interno de la propia Corte, integrado por varios de sus jueces, encargados de supervisar la distribución de casos», indicó.

Al 28 de octubre de 2026. Caso Maduro-Flores: Ante el fallecimiento del juez federal Alvin Hellerstein, el caso será reasignado a otro juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, conforme a las Normas para la Distribución de Asuntos entre los Jueces de Distrito y, específicamente, a su Regla 17, que precisamente establece el procedimiento aplicable en caso de fallecimiento de un juez. La Corte de Distrito Sur de Nueva York está integrada por *decenas* de jueces federales, entre quienes se distribuyen los distintos casos que conoce la Corte. La reasignación estará a cargo del Comité de Asignaciones (Assignment Committee), un órgano administrativo interno de la propio Corte, integrado por varios de sus jueces, encargado de supervisar la distribución de casos. El procedimiento contempla la posibilidad de que un juez acepte voluntariamente el expediente o su distribución mediante sorteo conforme a las reglas aplicables. El caso se encuentra actualmente en fase preliminar y continuará desde su estado procesal actual. El fallecimiento del juez no implica la nulidad de las actuaciones anteriores ni el reinicio del procedimiento penal. El nuevo juez asumirá el conocimiento de las mociones pendientes y podrá revisar el calendario procesal, incluidas las próximas audiencias. Además, el personal judicial que trabajaba con Hellerstein podrá colaborar en la transición, facilitando al nuevo despacho el conocimiento de las actuaciones y los detalles de los asuntos pendientes. — Nizar El Fakih (@nizarUCAB) October 28, 2026

Asimismo, sostuvo que el procedimiento contempla la posibilidad de que un juez acepte voluntariamente el expediente o su distribución mediante sorteo conforme a las reglas aplicables.

«El caso se encuentra actualmente en fase preliminar y continuará desde su estado procesal actual», afirmó.

En ese sentido, el abogado señaló que el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein «no implica la nulidad de las actuaciones anteriores ni el reinicio del procedimiento penal».

«El nuevo juez asumirá el conocimiento de las mociones pendientes y podrá revisar el calendario procesal, incluidas las próximas audiencias. Además, el personal judicial que trabajaba con Hellerstein podrá colaborar en la transición, facilitando al nuevo despacho el conocimiento de las actuaciones y los detalles de los asuntos pendientes», dijo.