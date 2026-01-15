EEUU

Espeluznante hallazgo en EEUU: 29 perros muertos y 24 desnutridos en el patio de una casa, hay tres detenidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Un hallazgo estremecedor sacudió a la comunidad de Beauregard, en Alabama (EEUU), luego de que las autoridades encontraran 29 perros muertos y otros 24 en estado extremo de desnutrición en el patio y el interior de una vivienda.  
Curtis Dewayne Haralson, Patricia Ann Sims, Tiffany Ann Sims / Cortesía: Lee County Sheriff's Office

Un hallazgo estremecedor sacudió a la comunidad de Beauregard, en Alabama (EEUU), luego de que las autoridades encontraran 29 perros muertos y otros 24 en estado extremo de desnutrición en el patio e interior de una vivienda.  

Contents

De acuerdo con la información reseñada por People, tres personas fueron detenidas y enfrentan más de un centenar de cargos por crueldad animal, en un caso que ha generado indignación nacional. 

Leer Más

Cientos de escuelas en EEUU han comenzado a implementar una medida que ha generado tanto aplausos como controversia: obligar a los estudiantes a guardar sus teléfonos celulares en fundas magnéticas bloqueadas durante todo el día escolar.  
VIDEO VIRAL: Las fundas magnéticas que impiden el uso de celulares en escuelas de EEUU
Gobierno de Massachusetts desalojará a familias migrantes que ‘viven’ en el aeropuerto de Boston
«Dejen de usar los hashtags», la polémica petición de Elon Musk que molestó a los usuarios de X

LEA TAMBIÉN: APUÑALÓ 11 VECES A SU ESPOSA Y LA ABUSÓ TRAS ASESINARLA: LOS PERTURBADORES DETALLES DEL CASO QUE CONMOCIONA A EEUU

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee informó que el operativo comenzó tras una denuncia por posible maltrato animal el lunes, 12 de enero.  

Al llegar a la propiedad, los agentes descubrieron 29 perros muertos. Muchos de ellos envueltos en bolsas de plástico y apilados en el patio trasero, una escena que los investigadores describieron como “devastadora”.  

Dentro de la casa, otros 24 perros estaban vivos, pero extremadamente desnutridos, claramente por su falta de acceso adecuado a comida ni agua, y en condiciones insalubres que evidenciaban un prolongado abandono.  

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS ACUSADOS?  

Las autoridades precisaron que los detenidos fueron identificados como Curtis Dewayne Haralson (63 años), Patricia Ann Sims (54) y Tiffany Ann Sims (27). Todos residían en la vivienda y ahora enfrentan más de 100 cargos por crueldad animal, incluyendo maltrato agravado y posesión de animales en condiciones inhumanas.  

En concreto, las tres personas han sido acusadas de ocho cargos cada una por crueldad animal agravada (delito grave) y 29 cargos por no enterrar al ganado (delito menor), lo que suma un total de 111 cargos, según confirmó el sheriff Jay Jones.  

Asimismo, la fianza se fijó en $48.700.00 para cada acusado. 

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PERROS SOBREVIVIENTES?  

Los perros sobrevivientes fueron trasladados a centros de control animal del condado, donde reciben atención veterinaria especializada.  

Según los reportes oficiales, muchos presentan cuadros severos de desnutrición, deshidratación y enfermedades asociadas al abandono prolongado.  

Es por ello, que las organizaciones locales de rescate han comenzado campañas para apoyar su recuperación y eventual adopción. Aunque advierten que algunos casos son críticos. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿La gelatina es saludable? Estos son sus beneficios, según expertos
Tendencias
Delcy Rodríguez en Memoria y Cuenta: pidió reformar de Ley de Hidrocarburos, envío mensaje a la oposición y habló de los presos politicos
Venezuela
Se paralizó tras sufrir un sangrado intenso: Pensó que era su menstruación, pero el diagnóstico sorprendió a todos
Mundo