Espeluznante hallazgo en EEUU: 29 perros muertos y 24 desnutridos en el patio de una casa, hay tres detenidos

Un hallazgo estremecedor sacudió a la comunidad de Beauregard, en Alabama (EEUU), luego de que las autoridades encontraran 29 perros muertos y otros 24 en estado extremo de desnutrición en el patio e interior de una vivienda.

De acuerdo con la información reseñada por People, tres personas fueron detenidas y enfrentan más de un centenar de cargos por crueldad animal, en un caso que ha generado indignación nacional.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee informó que el operativo comenzó tras una denuncia por posible maltrato animal el lunes, 12 de enero.

Al llegar a la propiedad, los agentes descubrieron 29 perros muertos. Muchos de ellos envueltos en bolsas de plástico y apilados en el patio trasero, una escena que los investigadores describieron como “devastadora”.

Dentro de la casa, otros 24 perros estaban vivos, pero extremadamente desnutridos, claramente por su falta de acceso adecuado a comida ni agua, y en condiciones insalubres que evidenciaban un prolongado abandono.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS ACUSADOS?

Las autoridades precisaron que los detenidos fueron identificados como Curtis Dewayne Haralson (63 años), Patricia Ann Sims (54) y Tiffany Ann Sims (27). Todos residían en la vivienda y ahora enfrentan más de 100 cargos por crueldad animal, incluyendo maltrato agravado y posesión de animales en condiciones inhumanas.

En concreto, las tres personas han sido acusadas de ocho cargos cada una por crueldad animal agravada (delito grave) y 29 cargos por no enterrar al ganado (delito menor), lo que suma un total de 111 cargos, según confirmó el sheriff Jay Jones.

Asimismo, la fianza se fijó en $48.700.00 para cada acusado.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PERROS SOBREVIVIENTES?

Los perros sobrevivientes fueron trasladados a centros de control animal del condado, donde reciben atención veterinaria especializada.

Según los reportes oficiales, muchos presentan cuadros severos de desnutrición, deshidratación y enfermedades asociadas al abandono prolongado.

Es por ello, que las organizaciones locales de rescate han comenzado campañas para apoyar su recuperación y eventual adopción. Aunque advierten que algunos casos son críticos.