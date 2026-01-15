Apuñaló 11 veces a su esposa y la abusó tras asesinarla: Los perturbadores detalles del caso que conmociona a EEUU

El condado de Ventura, en California (EEUU), confirmó la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Zarbab Ali, un hombre de Hawthorne declarado culpable del asesinato de su esposa, Rachael Castillo, en un caso que estremeció a la comunidad por su extrema violencia.

De acuerdo con ABC News y otros medios locales, la Fiscalía detalló que Ali, de 29 años, atacó mortalmente a Castillo (25) en noviembre de 2022, cuando el proceso de divorcio entre ambos estaba por concluir.

Además del cargo de asesinato, el acusado se había declarado culpable previamente de mutilación ilegal, exhumación y contacto sexual con restos humanos.

Según la investigación, Castillo se encontraba temporalmente en el apartamento de su hermana junto a sus dos hijos cuando Ali aprovechó que ella estaba sola para ingresar sin permiso, apagar las luces y esperarla en un pasillo estrecho.

Allí la apuñaló 11 veces en el cuello y el pecho. Tras el ataque, envolvió el cuerpo en una manta, intentó limpiar la escena y lo trasladó en el maletero de su vehículo hasta una zona remota del desierto en Littlerock, donde cavó una fosa poco profunda para ocultarlo.

La desaparición de Castillo fue reportada poco después por su hermana, quien al regresar al apartamento encontró señales de forcejeo y notó que el teléfono y el vehículo de la víctima seguían en el lugar.

La policía halló objetos ensangrentados en un contenedor cercano y recibió testimonios de vecinos que habían visto a Ali en la zona.

Tres días después del crimen, agentes del Departamento de Policía de Simi Valley y del FBI localizaron los restos de Castillo en el desierto, junto a huellas de vehículos y una pala metálica recién utilizada.

ABUSO SEXUAL CONTRA LOS RESTOS

La fiscalía reveló que, horas después de enterrar el cuerpo, Ali regresó al lugar durante la madrugada, cuando todos dormían en la casa de sus padres en Victorville, donde se encontraban los hijos de la pareja.

Allí cometió actos de abuso sexual contra los restos de Castillo antes de volver a enterrarlos, un hecho que él mismo confesó posteriormente. Fue arrestado el mismo día en que las autoridades recuperaron el cuerpo.

Durante la audiencia de sentencia, los familiares de Castillo describieron el profundo impacto emocional que dejó el crimen, especialmente en los dos hijos de la pareja.

“Donde cualquier ser humano debería sentir vergüenza, repugnancia y aversión por lo que ha hecho, el acusado no ha mostrado ningún remordimiento”, declaró el fiscal adjunto principal David Russell, de la Unidad de Homicidios por Delitos Graves de la Fiscalía del Condado de Ventura.

“Sus acciones lo sitúan entre los peores delincuentes que este tribunal jamás verá. No merecía ninguna indulgencia, y la sentencia de hoy garantiza que nunca más estará libre para poner en peligro a otra persona ni infligir más daño a la sociedad”, continuó Russell.