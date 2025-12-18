Espeluznante caso: la dura pena para jóvenes que grabaron la muerte de un exjefe policial tras atropellarlo en Las Vegas

Dos jóvenes fueron sentenciados en Las Vegas (EEUU) por el asesinato de un exjefe de policía, un caso que conmocionó a Estados Unidos tras difundirse el video del atropello intencional.

De acuerdo con la información obtenida por Fox News y otros medios estadounidenses, el Tribunal de Distrito del Condado de Clark dictó sentencia contra Jesús Ayala, de 20 años, y Jzamir Keys, de 18, quienes se declararon culpables del asesinato de Andreas Probst, un exjefe de policía de Bell, en California.

El crimen ocurrió el pasado 14 de agosto de 2023, cuando los jóvenes, a bordo de un vehículo robado, arrollaron deliberadamente al oficial retirado mientras este circulaba en bicicleta por una calle de Las Vegas.

Para más gravedad del caso, el hecho fue grabado por los propios responsables y difundido en redes sociales, generando indignación nacional.

SOBRE SUS CONDENAS Y CARGOS

Lo que se precisó, es que las sentencias fueron resultado de acuerdos de culpabilidad con la fiscalía. Ayala recibió una condena de 20 años a cadena perpetua, mientras que Keys fue sentenciado a 18 años también a cadena perpetua.

Según la ley de Nevada, ambos podrán solicitar libertad condicional después de cumplir 20 años, dado que cometieron el delito siendo menores de edad.

La defensa argumentó que los jóvenes no comprendían la gravedad de sus actos en ese momento, aunque la fiscalía subrayó la intencionalidad del atropello.

Ayala, quien habría conducido el vehículo, enfrentó 18 cargos, entre los que se destacan los delitos graves de asesinato abierto (con el uso de arma mortal o gas lacrimógeno), intento de asesinato, posesión de vehículo robado, así como por no detenerse en el lugar del accidente

Jzamir Keys se enfrentó a los cargos por asesinato abierto (con el uso de arma mortal o gas lacrimógeno), agresión con uso de arma mortal e intento de asesinato.

¿QUÉ DIJO EL JUEZ Y FAM ILIARES?

«Los Probst no solo tienen que vivir con el hecho de que lo mataran de esta manera… Se les tuvo que mostrar lo que sufrió su familiar, y ese es un nivel de dolor completamente diferente. Me siento profundamente ofendida por esa conducta», dijo la jueza Jacqueline Bluth.

«No hay excusa para lo que ustedes dos han hecho, ni para el daño y el dolor que han causado», agregó.

Asimismo, antes de que se leyera la sentencia, dos de los hijos de Probst se dirigieron al tribunal.

«No puedo evitar pensar que tal vez no estaríamos en esta situación si los acusados hubieran tenido un progenitor como mi padre», dijo uno de ellos, Michael Probst.

«Tenía tantos planes para el futuro, tanta vida por delante. Todo arrebatado no solo a él, sino a todos nosotros», agregó.