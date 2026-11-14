Escenas de pánico se vivieron en un centro comercial en California a causa de un tiroteo, el sospechoso sería un menor de edad

Los visitantes del centro comercial Ontario Mills, ubicado en el sur de California, Estados Unidos, vivieron momentos de pánico, en la noche de este viernes 13 de noviembre, cuando un tiroteo dentro del recinto provocó que los usuarios corrieran despavoridos para refugiarse de las balas; sin embargo, el incidente no causó heridos ni víctimas mortales.

Videos que se difundieron por redes sociales mostraban a familias enteras y adolescentes que salían corriendo del patio de comidas del centro comercial, tras escuchar los disparos.

Incluso, se ve que un grupo de compradores se marchó con tanta prisa que su pizza quedó a medio comer sobre una mesa de la feria.

“Hermano, ¿el centro comercial se vació en dos segundos? ¿Dijeron que había un arma?”, se escucha decir a una persona en el video.

“Ellos dejaron su pizza, ustedes dejaron la suya”, añadió, mostrando dos rebanadas de pepperoni a medio comer.

La dueña de un negocio local publicó los videos, describiendo la situación como «aterradora» y diciendo que sentía que el corazón le latía con fuerza, publicó The New York Post.

LA POLICÍA INVESTGA

Mientras que el Departamento de Policía de Ontario respondió a un reporte de disparos cerca de Dave & Buster’s y Burlington alrededor de las 7:07 pm.

“El Departamento de Policía de Ontario está investigando activamente un tiroteo en el centro comercial Ontario Mills. No se reportaron heridos. La zona está acordonada y un sospechoso se encuentra bajo custodia. No hay peligro para la comunidad. Próximamente, se publicarán más actualizaciones”, escribió el departamento el X a las 8:03 pm.

Según ABC7, el sospechoso era menor de edad. “La situación en Ontario Mills está controlada. El sospechoso está bajo custodia y no hay nadie más. Ontario Mills reanudará sus actividades con normalidad”, informó la policía.

El centro comercial Ontario Mills Mall está ubicado en Ontario, en el condado de San Bernardino. Es uno de los principales destinos de compras del sur de California y recibe millones de visitantes cada año.