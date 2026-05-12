¡Escándalo! Filtran detalles del caso de la alcaldesa que se declaró culpable de ser una espía de China en EEUU

Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, en California (EEUU), renunció tras aceptar declararse culpable de actuar como agente extranjera ilegal para China, según confirmó este lunes, 11 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia afirmó que Wang, de 58 años, operó durante años como agente no registrada de la República Popular China, difundiendo propaganda favorable a Pekín a través de un portal digital dirigido a la comunidad chino-estadounidense.

Su renuncia se produjo el mismo día en que aceptó declararse culpable, enfrentando ahora una posible condena de hasta 10 años de prisión.

Según el acuerdo de culpabilidad, Wang y su colaborador Yaoning «Mike» Sun administraban desde finales de 2020 un sitio llamado US News Center, que aparentaba ser un medio comunitario pero que, en realidad, publicaba contenido aprobado o solicitado por funcionarios del gobierno chino.

Lo que se detalló, es que ambos recibían instrucciones directas de autoridades de la República Popular China, incluso solicitando aprobación previa para ciertos artículos.

En un caso citado por los fiscales, Wang impulsó la difusión de un texto que pedía a los estadounidenses respetar los «derechos democráticos» de China, afirmando: «Esto es lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere enviar».

Ese hecho, se registró en noviembre de 2021, cuando Wang se comunicó con John Chen, un alto funcionario del aparato de inteligencia de la República Popular China, quien asistía regularmente a eventos de élite del Partido Comunista Chino, incluidos desfiles militares, y se reunía personalmente con el presidente Xi Jinping, según consta en documentos judiciales.

En concreto, Wang le pidió a Chen que publicara un artículo de noticias de su sitio web y fue cuando escribió: «Esto es lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere enviar».

Chen fue sentenciado en noviembre de 2024 a 20 meses de prisión federal, tras declararse culpable en el Distrito Sur de Nueva York de actuar como agente ilegal de la República Popular China y de conspiración para sobornar a un funcionario público.

NO LO NOTIFICÓ AL FISCAL GENERAL

Asimismo, en su acuerdo de culpabilidad, admitió no haber notificado al fiscal general que trabajaba para la República Popular China. Algo, que es una obligación legal, para cualquier persona que realice actividades políticas o de comunicación bajo dirección de otro país en Estados Unidos.

«Las personas elegidas para cargos públicos deben actuar únicamente en beneficio del pueblo estadounidense», declaró John A. Eisenberg, subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional.

Eisenberg calificó de «sumamente preocupante» que una funcionaria electa mantuviera vínculos ocultos con Pekín, para luego precisar que Sun, su cómplice, ya cumple una condena de cuatro años tras declararse culpable en 2025.

🚨 HOLY CRAP! Arcadia, California Mayor Eileen Wang (D) has just pleaded guilty to acting as an ILLEGAL CHINESE AGENT And she obtained elected office, in California. The Communists are EVERYWHERE, and California is a hotbed! She faces up to 10 years in prison, and was first… pic.twitter.com/OtviumzrIT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 11, 2026

NO ES LA PRIMERA VEZ

En tanto, el fiscal federal principal de Los Ángeles, Bill Essayli, afirmó que esta no es la primera vez que China es sorprendida intentando ejercer su influencia en Estados Unidos.

«La Sra. Wang es solo la última en actuar como agente de la República Popular China, y debería aterrorizar a los estadounidenses que haya podido ascender a los más altos niveles de la administración local en su ciudad», dijo Essayli.