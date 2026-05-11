El caso de Wualter Travieso, el «monstruo» venezolano detenido por ICE por las aberraciones que le hacía a su hijastra

Wualter Jesús Travieso Soto, un venezolano quien ingresó irregularmente a Estados Unidos en 2023, fue detenido en Montana (EEUU), acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 16 años.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el pasado viernes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó al estado de Montana que no libere al venezolano.

Asimismo, se precisó que el arresto de Travieso, descrito por autoridades como un individuo «peligroso» y «pervertido», ocurrió en febrero de 2025 luego de que la policía de Montana recibiera una denuncia por presunto abuso sexual.

Lo que se detalló, es que tras la muerte de su novia en un accidente de tránsito en 2024, el hombre quedó a cargo de las tres hijas de la mujer, una situación que, según la investigación, aprovechó para agredir repetidamente a la mayor de las adolescentes.

La tía de las niñas fue quien alertó a las autoridades al encontrar fotos y videos comprometedores en el teléfono del acusado.

Después de que la tía de los niños obtuviera la tutela de los tres menores, la adolescente admitió que Soto la había violado varias veces, incluyendo un incidente en el que también la estranguló.

DISGUSTING: Wualter Jesus Travieso Soto, a criminal illegal alien from Venezuela, is charged with RAPING his dead girlfriend’s UNDERAGE daughter. This monster illegally entered the country in 2023, and was RELEASED into our nation by the Biden Administration. With cooperation… https://t.co/9SOWm3hX0c pic.twitter.com/cNxnCQ7A3k — Homeland Security (@DHSgov) May 9, 2026

CARGOS EN SU CONTRA

«Este monstruo violó repetidamente a la hija de su novia fallecida», declaró la subsecretaria interina Lauren Bis.

«Ahora enfrenta cargos por delito grave de relaciones sexuales sin consentimiento con una menor de 16 años. No estaría en este país si no fuera por las desastrosas políticas de detención y liberación de la administración Biden, que le permitieron ingresar», acotó.

Y enfatizó: «El ICE solicita a las autoridades de Montana que entreguen a este criminal pervertido a su custodia para que podamos sacarlo de nuestras calles y de nuestro país. Con la cooperación de nuestros socios locales, nos aseguraremos de que este depredador nunca vuelva a dañar a otro niño inocente».

Actualmente, el venezolano se encuentra detenido en la cárcel del condado de Flathead con una fianza de 200.000 dólares.