EEUU

El caso de Wualter Travieso, el «monstruo» venezolano detenido por ICE por las aberraciones que le hacía a su hijastra

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Un hombre venezolano quedó bajo arresto tras ser acusado por abusar sexualmente de su hijastra / Cortesía: DHS

Wualter Jesús Travieso Soto, un venezolano quien ingresó irregularmente a Estados Unidos en 2023, fue detenido en Montana (EEUU), acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 16 años.  

Contenido

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el pasado viernes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó al estado de Montana que no libere al venezolano.  

- Publicidad -
Ad image

LEA TAMBIÉN: VIDEO | LA PESADILLA DE UN FUTBOLISTA VENEZOLANO DEL ATLANTA UNITED: SU PAPÁ FUE DETENIDO POR ICE

Asimismo, se precisó que el arresto de Travieso, descrito por autoridades como un individuo «peligroso» y «pervertido», ocurrió en febrero de 2025 luego de que la policía de Montana recibiera una denuncia por presunto abuso sexual.  

Lo que se detalló, es que tras la muerte de su novia en un accidente de tránsito en 2024, el hombre quedó a cargo de las tres hijas de la mujer, una situación que, según la investigación, aprovechó para agredir repetidamente a la mayor de las adolescentes.  

La tía de las niñas fue quien alertó a las autoridades al encontrar fotos y videos comprometedores en el teléfono del acusado. 

Después de que la tía de los niños obtuviera la tutela de los tres menores, la adolescente admitió que Soto la había violado varias veces, incluyendo un incidente en el que también la estranguló.  

CARGOS EN SU CONTRA 

«Este monstruo violó repetidamente a la hija de su novia fallecida», declaró la subsecretaria interina Lauren Bis. 

«Ahora enfrenta cargos por delito grave de relaciones sexuales sin consentimiento con una menor de 16 años. No estaría en este país si no fuera por las desastrosas políticas de detención y liberación de la administración Biden, que le permitieron ingresar», acotó.  

Y enfatizó: «El ICE solicita a las autoridades de Montana que entreguen a este criminal pervertido a su custodia para que podamos sacarlo de nuestras calles y de nuestro país. Con la cooperación de nuestros socios locales, nos aseguraremos de que este depredador nunca vuelva a dañar a otro niño inocente».  

Actualmente, el venezolano se encuentra detenido en la cárcel del condado de Flathead con una fianza de 200.000 dólares. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 11/05
$ USD: 500,46 Bs
EUR: 589,27 Bs
hacklinkJojobet GirişFree Pornivermectin tabletMadridbet girişMadridbet girişMadridbetfapdexmeritbetanadoluslotCasibom GirişsuperbetinikimislimeritbetsuperbetinTophillbetJojobet GirişcasibomCasibom GirişHoliganbetMadridbetmatbetgalabetHoliganbetMarsbahisJojobetJojobet