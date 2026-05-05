Escándalo en Miami: Agente del Servicio Secreto fue sorprendido desnudo en actos lascivos en el pasillo de un hotel

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue arrestado en Miami-Dade tras ser sorprendido masturbándose completamente desnudo en el pasillo de un hotel, un hecho que desató indignación dentro de la propia agencia.

El detenido fue identificado como John Spillman, de 33 años, quien, según la declaración jurada de la policía, fue encontrado alrededor de la medianoche del lunes en el DoubleTree by Hilton Miami Airport and Convention Center realizando actos lascivos al final de un pasillo.

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El agente del Servicio Secreto, quien se encontraba fuera de labores, terminó arrestado por el cargo de exhibicionismo y trasladado a un centro de detención del condado.

La reacción del Servicio Secreto fue inmediata. Richard Macauley, jefe de la división uniformada, calificó la conducta como «inaceptable» y contraria a los estándares de profesionalismo exigidos dentro de la institución.

En consecuencia, Spillman fue suspendido y puesto en licencia administrativa. Esto, mientras avanza tanto el proceso penal como una investigación interna «completa y exhaustiva», según el comunicado difundido por NBC a través de WTVJ.

¿CÓMO LO DESCUBRIERON?

El reporte policial detalla que una huésped del hotel afirmó haber sido seguida por Spillman desde el vestíbulo hasta su piso. Esta situación, la llevó a refugiarse rápidamente en su habitación por temor.

Además, personal de seguridad también aseguró haberlo visto masturbándose en el pasillo.

En tanto, el Servicio Secreto confirmó que el agente estaba en Miami para brindar apoyo de seguridad en las inmediaciones de un evento, el cual ya había concluido al momento del incidente.

Hasta la mañana de este martes, Spillman no contaba con un abogado registrado en el expediente judicial, y la oficina del defensor público del condado declinó comentar sobre el caso.

En concreto, Spillman ingresó en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y se le impuso una fianza de 1000 dólares.

La audiencia del sospechoso quedó fijada para el 27 de mayo, mientras la agencia federal intenta contener el impacto reputacional de un episodio que vuelve a poner bajo escrutinio el comportamiento de algunos de sus miembros fuera de servicio.

¿QUIÉN ES JOHN SPILLMAN?

Lo poco se sabe, es que Spillman, originario de Marble Falls, en Texas, reside en Washington D. C., según informó el New York Post.

Incluso estuvo en el sur de Florida participando en un operativo de seguridad perimetral en Trump National Doral. Especialmente, con motivo de la visita programada del presidente de EEUU, Donald Trump, al Campeonato PGA Cadillac de 2026.