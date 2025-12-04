Escándalo en EEUU por las aberraciones que un exmisionero le hizo a cuatro niños en Haití

Un exmisionero de Ohio enfrenta graves acusaciones en Estados Unidos por presuntos abusos sexuales contra cuatro menores en Haití, cometidos durante sus viajes entre 2002 y 2019.

De acuerdo con la información obtenida por ABC News, la justicia estadounidense presentó cargos federales contra Jeriah Mast, de 44 años, oriundo de Millersburg, quien trabajó durante años con la organización Christian Aid Ministries (CAM).

Según la acusación, Mast habría abusado sexualmente de cuatro niños haitianos en el marco de sus múltiples viajes misioneros cristianos, realizados a lo largo de casi dos décadas. Cada cargo corresponde a un menor distinto, lo que refleja la gravedad y sistematicidad de los hechos.

Las autoridades federales detallaron que Mast realizó más de 30 viajes a Haití durante el período señalado, en ocasiones bajo el amparo de Christian Aid Ministries.

Según las autoridades, admitió haber abusado de unas 30 víctimas en Haití y más en Ohio.

La acusación formal fue presentada por un gran jurado federal en el Distrito Norte de Ohio, y cada cargo se enmarca en la categoría de “conducta sexual ilícita con menores en el extranjero”, un delito que puede acarrear severas penas de prisión.

YA LO CONDENARON UNA VEZ

Se trata del segundo caso judicial contra Mast, quien fue sentenciado en el tribunal del condado de Holmes en 2019 a nueve años de prisión después de declararse culpable de abusar sexualmente de dos menores en Ohio.

A Mast lo liberaron de manera anticipada en octubre, tras haber cumplido poco menos de seis años de condena, de acuerdo con los registros penitenciarios de Ohio.

Su salida estuvo sujeta a estrictas condiciones. Deberá permanecer bajo libertad condicional supervisada durante tres años y someterse a un programa intensivo de control. Este incluye la participación obligatoria en un plan especializado para ofensores sexuales.

Los registros judiciales indican que el juez presidente retirado Edward Emmett O’Farrell del condado de Tuscarawas otorgó la liberación de Mast. En concreto, basándose en «un historial ejemplar» tras las rejas. «Lo más importante, el remordimiento declarado y demostrado por el acusado por los crímenes que cometió y el dolor y sufrimiento emocional y psicológico que infligió a las víctimas infantiles y sus familias en este caso».

DETENIDO POR LOS NUEVOS CARGOS

Sin embargo, el pasado 5 de noviembre Mast volvió a ser detenido e imputado formalmente este martes. Esta vez bajo acusaciones federales vinculadas a los presuntos abusos cometidos durante sus misiones en Haití.

La justicia programó su audiencia en un tribunal federal de Cleveland para este jueves, cuando deberá responder por los nuevos cargos.

“Los delitos contra menores, como los mencionados en estas acusaciones, son reprensibles”, declaró el fiscal federal David M. Toepfer, del Distrito Norte de Ohio.

“Esta conducta atroz y moralmente corrupta será perseguida con todo el rigor de la ley. Felicitamos a la Oficina del Sheriff del Condado de Holmes y a la Oficina del Sheriff del Condado de Holmes por su minuciosa labor, cuyo trabajo permitió que se presentaran hoy estos cargos federales”, agregó.

Los cargos se sustentan en una normativa federal de Estados Unidos que impide a sus ciudadanos viajar al extranjero y entablar cualquier tipo de conducta sexual ilícita con otra persona, de acuerdo con lo establecido en los documentos judiciales.

SABÍAN DE SUS ACCIONES

El condado de Holmes, sede de Christian Aid Ministries, es el centro de uno de los asentamientos amish más grandes del país.

Lo alarmante, es que en 2019, CAM suspendió a dos de sus gerentes tras revelarse que sabían desde 2013 que Mast había confesado haber tenido relaciones sexuales con hombres jóvenes, pero lo mantuvieron en el puesto.