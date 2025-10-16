Escándalo en EEUU: Cirujano es acusado de violar a una mujer a punta de pistola

Un escándalo sacude al mundo médico en Nueva York (EEUU ) tras la acusación formal contra Maurizio Miglietta, un cirujano de 56 años con amplia trayectoria profesional, a quien se le procesa por violar a una mujer bajo amenazas con un arma.

Según informó la Fiscalía del Distrito de Nueva York, citadas por medios locales, Miglietta habría agredido sexualmente a esta mujer en su residencia ubicada en el Distrito Financiero de Manhattan, utilizando una pistola para intimidarla.

De acuerdo con la información detallada por ABC News, Miglietta conoció a la presunta víctima, de 28 años, a través de un evento de networking en el ámbito médico, según la acusación.

La misma acusación dice que la mujer supuestamente fue al apartamento de Miglietta en el Distrito Financiero, el pasado 5 de junio, esperando discutir sus negocios.

Miglietta supuestamente la besó sin su consentimiento, y cuando ella intentó apartarlo, él se levantó la camisa y mostró un arma de fuego que dijo estaba cargada, según la acusación.

Los fiscales dijeron que, como la mujer supuestamente dijo repetidamente «no», Miglietta puso el arma en una mesa de café junto a la cabeza de la mujer. Todo antes de violarla oralmente e intentar hacerlo vaginalmente.

Asimismo, se señaló que la mujer consiguió escapar tras afirmar que tenía una reunión impostergable. No se explicaron más detalles sobre esta última situación.

De momento, la investigación sigue en curso. Asimismo, la fiscalía exhortó a cualquier persona que posea información sobre incidentes similares a comunicarse con la División de Víctimas Especiales al 212-335-9373.

¿QUÉ DIJO EL FISCAL?

Alvin L. Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, dijo después de la lectura de cargos que el presunto comportamiento era «más que perturbador».

“Se observa un desequilibrio de poder que, según alegamos, fue explotado”, agregó.

¿QUÉ SE SABE DE ESTE CIRUJANO?

Miglietta, decano regional y profesor de cirugía en el Touro College of Osteopathic Medicine de Harlem, es reconocido por impartir docencia. Igualmente, ejerció la medicina en numerosos hospitales de Nueva York y Nueva Jersey.

Según la información compartida por The New York Times, se desempeñó como jefe de la división de trauma y cuidados críticos en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y como director de trauma y codirector de la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos en el centro de trauma del Hospital Bellevue, así como jefe de cirugía de cuidados agudos en NewYork-Presbyterian/Columbia.

Durante su arresto en Manhattan, declaró a las autoridades que era «un agente especial afiliado a las fuerzas del orden». También que tenía dos armas de fuego en su poder.

Sobre esto último, la fiscalía añadió que Miglietta tenía 10 armas de fuego registradas en Nueva Jersey. Sin embargo, ninguna lo estaba en el estado de Nueva York.

SE DECLARÓ INOCENTE

En tanto, su abogado, John Esposito, presentó una declaración de inocencia en nombre de su cliente.

Asimismo, Esposito afirmó que su cliente ejercía como cirujano en el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, lo que le permite portar un arma.

Lo que se detalló, es que Miglietta, vestido con vaqueros, un suéter azul marino y botas marrones, fue escoltado a la sala por dos detectives, con las manos esposadas a la espalda. Durante gran parte de la audiencia mantuvo la cabeza baja.

En definitiva, la jueza Ann Thompson impuso una fianza de un millón de dólares en efectivo, o una parcialmente garantizada de tres millones. Además ordenó que Miglietta —quien también posee una residencia en Point Pleasant, Nueva Jersey— sea sometido a monitoreo electrónico, entregue sus armas de fuego y su pasaporte.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión.