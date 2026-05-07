Escándalo en Disney: Detuvieron a empleados de su crucero por este aterrador motivo, así reaccionó la empresa

Organismos de seguridad de los Estados Unidos privaron de libertad a 28 empleados de cinco cruceros diferentes, incluido uno de Disney, por estar involucrados en delitos de pornografía infantil.

El operativo estuvo a cargo de funcionarios de inmigración en San Diego como parte de una operación masiva.

Ante el escándalo que esto representa, un vocero de Disney se pronunció para ponerse a disposición de los organismos de seguridad. «Tenemos una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento y hemos cooperado plenamente con las autoridades», declaró al periódico The Post.

«Si bien la mayoría de estas personas no pertenecían a nuestra línea de cruceros, quienes sí lo hacían ya no trabajan para la compañía», añadió.

Los agentes inspeccionaron cinco embarcaciones, incluido el crucero Disney Magic. En este sentido, trascendió de manera extraoficial que de los 28 detenidos, 10 trabajaban para Disney.

Las detenciones de los trabajadores ocurrieron ante la mirada de los pasajeros. Incluso, una pasajera logró grabar el momento de una de las detenciones, afirmando que se trataba de un camarero que la atendió durante un viaje de cinco días.

«Él iba completamente uniformado, con chaqueta y corbata. Algunos de los otros empleados aún llevaban sus uniformes de chef con sus placas de identificación», comentó al tiempo que calificó los arrestos como «realmente inquietantes».

26 de los tripulantes de los cinco barcos eran de Filipinas, uno de Portugal y uno de Indonesia. «Todos los implicados estuvieron involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material sexualmente explícito infantil o pornografía infantil», indicaron las autoridades.

Tras las detenciones les cancelaron sus visados y está previsto que los expulsen de los Estados Unidos.