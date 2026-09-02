Escalofriante video: Hombre fue alcanzado por un rayo mientras caminaba en Nueva York

Un hombre estuvo al borde de la muerte luego de que un rayo atravesara su cuerpo cuando caminaba hacia su automóvil durante una tormenta en Staten Island, Nueva York.

Lo insólito del caso es que contra todo pronóstico el hombre solo pasó una noche en observación y volvió a trabajar pocos días después.

Thomas Fahmy, de 24 años, había salido de la oficina de la congresista Nicole Malliotakis y se dirigía a una cita con el dentista. Tras la caída del rayo terminó sobre la calle, pero no perdió el conocimiento ni se golpeó la cabeza.

Fahmy explicó que, mientras estaba tendido sobre el pavimento, temió que otra descarga alcanzara el mismo lugar. Por ese motivo, se levantó y se dirigió a una vivienda cercana mientras pedía ayuda.

«No tuve siquiera la posibilidad de retroceder», dijo a SILive.com, portal local de Staten Island. La persona que auxilió al joven fue Stephanie Homan, una residente de la zona. La mujer escuchó los gritos desde su vivienda y salió para asistirlo.

«Escuché ‘ayúdenme, ayúdenme’, así que corrí a mi puerta y lo vi en el suelo”, contó Homan a NBC New York. La vecina salió con un niño pequeño en brazos y luego llamó al 911.

Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment. Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance. «Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026

Luego de lo ocurrido los equipos de emergencia precisaron que el rayo lo alcanzó en los pies. Luego de mantenerlo bajo observación durante un día, permaneció estable por lo que recibió el alta con indicaciones de hidratarse y mantener una alimentación adecuada. El joven relató que sufrió ardor, entumecimiento y dolor intenso, sobre todo en ambos pies.

Pese a esto salió bien en todos los exámenes que le realizaron y solo percibió en sus piernas algunas costras. «Una vez que el rayo me golpeó, las sensaciones iniciales que sentí en todo mi cuerpo fueron completamente sin precedentes; hormigueo, entumecimiento, dolor, solo sentí esta sensación de ardor», contó.

Luego de recibir el alta médica, el hombre decidió ir a la iglesia para agradecer por su vida. «Hay un poder superior a uno».