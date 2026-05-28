¿Es oficial? El billete de $250 con la imagen de Trump que causa controversia en EEUU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó en las últimas horas que está dando pasos hacia la creación de un billete de 250 dólares con la imagen del presidente de EEUU, Donald Trump, según una portavoz de la agencia.

En este sentido, se precisó que se pretende la aprobación de una legislación estancada en el Congreso, para así incluir al presidente en una nueva denominación de moneda de curso legal.

Lo que se explicó, es que el proyecto fue impulsado por el legislador republicano por Carolina del Sur, Joe Wilson. En concreto, Oligaría a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Tesoro a incluir el rostro de Trump en el nuevo billete. El mismo sería con motivo de los 250 años de independencia de Estados Unidos.

De ser aprobado y firmado por el propio Trump, la medida representaría un reconocimiento inusual para un presidente en ejercicio. De hecho, sería la primera figura viva en una pieza de la moneda estadounidense.

La propuesta surge, además, en medio de los intentos de Trump por convertirse en una figura central de las celebraciones del aniversario del país.

THE WASHINGTON POST Y EL BILLETE DE TRUMP

Lo cierto, es que la explicación de la agencia se produjo después de la publicación de un reportaje del diario The Washington Post. En el mismo, se afirmó que el tesorero nacional, Brandon Beach, designado por Trump, presiona a la oficina de grabado acelerar el proceso de un nuevo billete.

El diario también informó, que el jefe anterior de la oficina de grabado, fue reasignado tras oponerse a incluir a Trump en el mencionado billete.

«En respuesta a una legislación activa patrocinada por el representante Joe Wilson, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) está realizando la planificación adecuada y la debida diligencia», señaló la portavoz en un comunicado, citado por medios locales.

«Si este mandato legislativo se promulga, la BEP está actuando de manera proactiva para producir un billete conmemorativo de 250 dólares. Reconocerá adecuadamente el 250 aniversario de nuestra gran nación», se agregó en el texto.