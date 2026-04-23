Atención venezolanos: Florida es el estado con mayor acumulación de casos migratorios sin resolver

Florida se convirtió en el epicentro del atraso migratorio en Estados Unidos, al concentrar la mayor cantidad de casos pendientes en las cortes de inmigración.

Según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, en inglés), cinco estados reúnen el 54 % de los expedientes sin resolver, reflejo de un sistema judicial desbordado que afecta a cerca de 3.8 millones de personas.

Lo que se detalla, es que la falta de jueces y desigual distribución de recursos agravan una crisis que continúa creciendo.

Florida lidera con 528.203 casos pendientes, seguida por Texas (387.788), California (366.112), Nueva York (324.910) y Nueva Jersey (230.799).

Aunque estos estados concentran la mayor carga, otros como Illinois, Massachusetts, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee suman más de 756.000 expedientes, lo que confirma que el problema es nacional.

El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, explicó según El Nuevo Herald, que el colapso responde a «la falta de reacción frente a una capacidad institucional que no crece al mismo ritmo que la demanda».

Señaló, que la presión sobre las cortes, se intensifica por la distribución desigual de los 673 jueces migratorios del país. Mientras California, Texas y Nueva York cuentan con más magistrados, otros estados operan con recursos mínimos.

Por ejemplo, Florida acumula 528.203 casos, con un promedio de 8.803 por juez.

Mientras que Texas y California registran 5.171 y 3.854 casos por magistrado, respectivamente, debido a una mayor disponibilidad de jueces.

«Si un juez tiene más de 10,000 procesos, es muy difícil que pueda revisarlos cuidadosamente para emitir una decisión justa», afirmó.

GRAN PARTE SON VENEZOLANOS

Las diferencias también se reflejan en el origen de los solicitantes. Más del 75 % de los casos pendientes corresponden a personas de países latinoamericanos, según el análisis de Quiroga.

Venezuela encabeza la lista con 515.020 expedientes —el 15.2 % del total—, seguida por México (488.579), Guatemala (287.062), Honduras (258.324) y Colombia (244.512).

Para muchos de ellos, la espera se combina con barreras idiomáticas, dificultades económicas y acceso limitado a representación legal, lo que incrementa su vulnerabilidad dentro del complejo sistema migratorio impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.