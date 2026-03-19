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«Es hora de liberarlos a todos»: Jesús Armas y Sairam Rivas abogaron por presos políticos ante congresistas en EEUU

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
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Dirigentes venezolanos Jesús Armas y Sairam Rivas sostuvieron un encuentro con los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar / Cortesía: @RepMariaSalazar

Los dirigentes venezolanos Jesús Armas y Sairam Rivas sostuvieron este jueves, 19 de marzo, un encuentro en Washington con los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, en una reunión centrada en la situación de los presos políticos en Venezuela.  

Ambos legisladores destacaron el valor de los testimonios de los activistas y reiteraron que Estados Unidos mantiene su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela.  

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«Hoy estuve con Jesús Armas, una voz que el regimen de Nicolás Maduro intentó callar y no pudo. Durante más de un año, la dictadura lo mantuvo preso, secuestrado, aislado y sometido a abusos. Hoy Jesús está libre, gracias al liderazgo de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, pero su lucha por una Venezuela libre continúa», escribió en X (antes Twitter) Salazar.  

«Voces como la de él serán fundamentales para abrirle paso a la transición democrática en Venezuela», agregó la congresista.  

Por su parte, Díaz-Balart calificó como «un honor» recibir a Armas y Rivas. Destacó que ambos conocen de primera mano las consecuencias de la represión estatal.  

Recordó que Jesús Armas fue detenido en El Helicoide, centro señalado por organizaciones internacionales como uno de los espacios de tortura más graves de la región y situado en Caracas.  

Salazar afirmó que la liberación de Armas fue posible gracias al presidente de Estados Unidos. / Cortesía: @RepMariaSalazar

También resaltó que Sairam Rivas fue prisionera política, lo que convierte sus voces en testimonios clave para visibilizar los abusos cometidos en Venezuela. 

«El régimen debe saber que Estados Unidos sigue muy de cerca la situación en Venezuela. Especialmente la de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos y sometidos a abusos. No solo en El Helicoide, sino también en centros como El Rodeo y en todo el país», señaló también a través de X.  

«Es hora de liberar a todos los presos políticos y de cerrar estos centros de represión que han causado tanto dolor al pueblo venezolano», enfatizó.  

De esta manera, tanto Salazar como Díaz-Balart reiteraron que la presión internacional seguirá siendo un factor determinante para exigir la liberación de todos los presos políticos. También para avanzar hacia un escenario de mayor respeto a los derechos humanos en Venezuela.  

Según compartieron en las cuentas oficiales de la pareja venezolana, ambos acudieron a estas reuniones con un objetivo firme. El alzar la voz por quienes hoy no pueden hacerlo. Los que permanecen tras las rejas de El Helicoide, El Rodeo y otros centros de reclusión en Venezuela.

«Hablamos sobre la realidad cruda que enfrentan los más de 700 presos políticos en Venezuela. Expusimos los maltratos inhumanos que ocurren en esos centros de reclusión, recordándole al mundo que detrás de cada cifra hay una familia rota y un ciudadano valiente que ha sacrificado su libertad por el sueño de un país distinto», escribió Armas.
Díaz-Balart calificó como “un honor” el encuentro con ambos activistas / Cortesía: @MarioDB
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