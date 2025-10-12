EEUU

HEROICA REACCIÓN: Salvó a su hermanito de morir atragantado al aplicarle la maniobra Heimlich

Una niña de 10 años de edad tuvo una heroica reacción que le permitió salvar la vida de su hermanito de 7 años, al aplicarle la maniobra Heimlich al percatarse de que se estaba asfixiando tras atragantarse con un caramelo.

El hecho ocurrió esta semana en Texas, cuando los niños saltaban en una cama elástica, dispuesta en el patio de su casa, mientras comían golosinas.

Hubo un momento en que el niño de 7 años, llamado Logan, se detuvo de golpe, se llevó las manos al pecho y empezó a respirar con dificultad.

Mientras el infante se asfixiaba su hermana, de nombre Lia, empezó a darle palmadas en la espalda y, al notar que no reaccionaba, aplicó la maniobra de Heimlich.

Afortunadamente, la niña aprendió esta técnica de primeros auxilios, gracias a una guía de niñeras y a las lecciones que le había dado su mamá, según reseñó el medio británico, The Sun.

El movimiento fue suficiente para que el caramelo saliera expulsado y el niño recuperara el aire.

RESCATE SE VIRALIZÓ EN LAS REDES SOCIALES

Todo el rescate fue registrado por una cámara de seguridad y difundido por la policía local de Lavon, que destacó la valentía de la pequeña.

En el video puede verse cómo la niña mantuvo la calma en todo momento, incluso después de salvar a su hermano.

“¿Estás bien? ¡Aguantá!”, expresó Lia antes de correr a buscar a su madre, Heather, quien se encontraba en la cocina de la vivienda cuando todo ocurrió.

“Fue una situación muy difícil”, expresó Heather James al medio NBC News. “Aunque me duela el corazón al verlo, estoy muy orgullosa de ella”, agregó emocionada al recordar el heroico momento.

Heather, que forma parte de la división de programas especiales del Departamento de Policía de Lavon, imparte cursos sobre seguridad y técnicas de rescate en casos de asfixia, lo que explica la gran habilidad que mostró su hija para realizar la maniobra.

El caso rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el coraje de Lia y la importancia de aprender maniobras de primeros auxilios.

