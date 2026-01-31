Encargada de negocios de EEUU llegaría a Caracas este sábado: relanzará relaciones con Venezuela

La diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada por el gobierno del presidente Donald Trump, llegará a Caracas este sábado, 31 de enero, para asumir formalmente como Encargada de Negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela.

La información fue adelantada por fuentes del diario colombiano El Tiempo y el periodista Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN.

El arribo de Dogu ocurre en un momento clave, cuando Estados Unidos avanza en un proceso gradual para restablecer su presencia diplomática en Venezuela, tras casi siete años de ruptura y semanas después de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Dogu cuenta con una amplia trayectoria en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, donde ostenta el rango de Ministra de Carrera.

Ha sido embajadora en Honduras y Nicaragua, además de ocupar cargos estratégicos como asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes del FBI.

También se desempeñó como ministra consejera en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y ha cumplido misiones diplomáticas en Turquía, Egipto y El Salvador.

Su formación académica incluye una maestría en Ciencias del Industrial College of the Armed Forces en Washington D. C., un MBA y dos licenciaturas obtenidas en la Universidad Southern Methodist, en Dallas.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos dos Premios Presidenciales al Mérito y distinciones por excelencia consular y liderazgo.

Habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos, un perfil que refuerza su capacidad para asumir un rol diplomático de alta complejidad.

NOTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

La llegada de Dogu coincide con la notificación enviada por el Departamento de Estado al Congreso estadounidense, en la que se confirma el inicio de los preparativos para una posible reapertura de la embajada en Caracas.

Según el documento, Estados Unidos implementará un “enfoque por fases” que contempla, en primera instancia, el despliegue de personal temporal que operará desde instalaciones provisionales mientras el complejo diplomático —cerrado en 2019— es sometido a actualizaciones para cumplir con estándares de seguridad y funcionamiento.

En paralelo, un equipo de la Unidad de Asuntos de Venezuela, hasta ahora basado en Bogotá, ya realizó una evaluación preliminar en Caracas para determinar condiciones de seguridad, infraestructura y logística.

Conforme avance el proceso, Washington prevé ampliar las funciones diplomáticas para incluir tareas consulares, políticas, económicas y de diplomacia pública, además del eventual traslado de dicha unidad a la capital venezolana.

La llegada de Dogu, en este contexto, representa un paso decisivo en el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.