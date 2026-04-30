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EN VIDEOS: Llegó el primer vuelo directo de American Airlines a Caracas tras siete años

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó este jueves en Caracas, lo que marcó un paso importante en el restablecimiento de los viajes y las relaciones diplomáticas entre los dos países.

El vuelo AA3599, operado por Envoy Air que es una subsidiaria de American Airlines, salió de Miami a las 10:16 a.m. y llegó a Caracas a la 1:20 p.m.

Además, tiene previsto regresar a Florida en horas de la tarde con otro grupo de pasajeros.

Desde la cabina del piloto, sacaron una bandera venezolana para celebrar la llegada del primer vuelo.

La aerolínea American Airlines utilizó una aeronave conmemorativa de los 250 años de la independencia de EEUU.

«Este avión con los colores rojo, blanco y azul es para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Este mismo avión volará a Venezuela en el primer vuelo directo desde 2019», escribió el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, en X.

La aerolínea dijo que los pasajeros que viajaron durante el vuelo inaugural disfrutaron de un menú especial a bordo con temática venezolana, que incluye platos tradicionales como cachapas y ensalada de gallina.

Incluso en el aeropuerto colocaron las banderas de ambos países, así como globos con los colores amarillo, azul y rojo.

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La reanudación del servicio directo se produce tras una suspensión de siete años impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU por preocupaciones de seguridad. La prohibición se levantó a principios de este mes después de que los funcionarios determinaran que las condiciones habían mejorado.

American Airlines dijo que se espera que un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas comience el 21 de mayo a medida que crezca la demanda.

Los vuelos marcan el primer enlace comercial sin escalas entre los dos países desde 2019, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas y las aerolíneas estadounidenses se retiraron. En los años posteriores, los viajeros dependían de rutas con escalas a otros países latinoamericanos.

Los funcionarios de las aerolíneas dicen que se espera que la ruta restaurada ayude a reunir a las familias y crear nuevas oportunidades de negocios y viajes entre las dos naciones.

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