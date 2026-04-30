EN VIDEOS: Llegó el primer vuelo directo de American Airlines a Caracas tras siete años

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó este jueves en Caracas, lo que marcó un paso importante en el restablecimiento de los viajes y las relaciones diplomáticas entre los dos países.

El vuelo AA3599, operado por Envoy Air que es una subsidiaria de American Airlines, salió de Miami a las 10:16 a.m. y llegó a Caracas a la 1:20 p.m.

#30Abr | El primer vuelo comercial de American Airlines directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó este jueves en Caracas, lo que marcó un paso importante en el restablecimiento de los viajes y las relaciones diplomáticas entre los dos países. Video: VPITV pic.twitter.com/3ZefMwguKC — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 30, 2026

Además, tiene previsto regresar a Florida en horas de la tarde con otro grupo de pasajeros.

Desde la cabina del piloto, sacaron una bandera venezolana para celebrar la llegada del primer vuelo.

🔴 #ENVIVO | Desde la cabina del piloto ondea una bandera venezolana tras el aterrizaje en Maiquetía del primer vuelo comercial directo desde Estados Unidos en casi siete años. Conéctate: https://t.co/cF4o0FXwQO pic.twitter.com/IMkZADRaTG — VPItv (@VPITV) April 30, 2026

La aerolínea American Airlines utilizó una aeronave conmemorativa de los 250 años de la independencia de EEUU.

For nearly 7 years there have been no direct commercial flights between the U.S. and Venezuela. Under President Trump we’re changing that today. Flights between Miami and Caracas restored. pic.twitter.com/3fsLVwWHQQ — Department of State (@StateDept) April 30, 2026

«Este avión con los colores rojo, blanco y azul es para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Este mismo avión volará a Venezuela en el primer vuelo directo desde 2019», escribió el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, en X.

“En Texas todo es a lo grande, ¡incluido el ORGULLO ESTADOUNIDENSE! 🇺🇸@AmericanAir presentó hoy en Fort Worth este avión con los colores ROJO, BLANCO y AZUL para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Y mañana, este mismo avión volará a Venezuela en el primer vuelo… https://t.co/qQVTZLfjHx — USA en Español (@USAenEspanol) April 29, 2026

La aerolínea dijo que los pasajeros que viajaron durante el vuelo inaugural disfrutaron de un menú especial a bordo con temática venezolana, que incluye platos tradicionales como cachapas y ensalada de gallina.

Incluso en el aeropuerto colocaron las banderas de ambos países, así como globos con los colores amarillo, azul y rojo.

📍Miami International Airport: «That’s something you haven’t seen up on the board for the past 7 years—Caracas, Venezuela.» A symbol of «how much has changed in Venezuela over the past 117 days since Nicolás Maduro was taken by U.S. forces.» pic.twitter.com/rj17OBLjBP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 30, 2026

La reanudación del servicio directo se produce tras una suspensión de siete años impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU por preocupaciones de seguridad. La prohibición se levantó a principios de este mes después de que los funcionarios determinaran que las condiciones habían mejorado.

¡Fui el PRIMER pasajero en llegar al mostrador para el primer vuelo comercial desde EE.UU. a #Venezuela desde 2019!@AmericanAir pic.twitter.com/RvvzhxUCFb — Eric Martin (@EMPosts) April 30, 2026

American Airlines dijo que se espera que un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas comience el 21 de mayo a medida que crezca la demanda.

A direct flight from the US to Venezuela takes off from Miami this morning—the first since 2019. In true Miami fashion, it’s a party at the gate. US and Venezuelan officials are touting this flight as a symbol of normalized relations between the two countries post-Maduro pic.twitter.com/8EkRWE7swM — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) April 30, 2026

Los vuelos marcan el primer enlace comercial sin escalas entre los dos países desde 2019, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas y las aerolíneas estadounidenses se retiraron. En los años posteriores, los viajeros dependían de rutas con escalas a otros países latinoamericanos.

Así van los preparativos en Maiquetía para recibir a American Airlines pic.twitter.com/bRAqfI3sqo — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) April 30, 2026

Los funcionarios de las aerolíneas dicen que se espera que la ruta restaurada ayude a reunir a las familias y crear nuevas oportunidades de negocios y viajes entre las dos naciones.