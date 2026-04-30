VIDEO: Juan Pablo Guanipa recibió reconocimiento en el Doral y dice que se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Trump

Las autoridades de Doral entregaron un reconocimiento al dirigente opositor venezolano y ex preso político Juan Pablo Guanipa, quien recuperó su libertad en febrero tras denunciar fraude electoral en las presidenciales de 2024.

El gesto, acompañado por una comunidad venezolana profundamente conmovida, buscó destacar su resistencia durante el encarcelamiento y papel en la defensa de la democracia de su país.

Asimismo, Guanipa confirmó que viajará a Washington D. C. para reunirse con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, una agenda que, según explicó, forma parte de los esfuerzos por mantener la atención internacional sobre la situación venezolana.

«Voy a reunirme con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos», precisó de acuerdo con declaraciones difundidas por Telemundo y otros medios internacionales.

«Los venezolanos en todas partes del mundo están a la expectativa de que logremos finalmente la libertad del país», aseveró Guanipa.

Además, explicó que su estadía será breve, pues planea regresar a Venezuela el domingo.

HOMENAJE A GUANIPA

Respecto al homenaje que se realizó en el Concejo Deliberante de Doral, Guanipa fue recibido de pie y entre aplausos. Además, recordó los días de encierro, incertidumbre y la fe que lo sostuvo.

«Siempre hay espacio para el miedo, pero siempre hay fortaleza que viene de Dios para vencer ese miedo», expresó, antes de reiterar que los venezolanos dentro y fuera del país siguen esperando una transición hacia la libertad.

En tanto, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, destacó que el dirigente se ha convertido en «un símbolo de liderazgo y lucha por la democracia», no solo para Venezuela sino también para países como Cuba.

«Agradezco a la alcaldesa del Doral, Christi Fraga y a los concejales Rafael Pineyro y Nicole Reinoso por la distinción y reconocimiento que hoy me han dado», escribió más tarde el propio Guanipa en su cuenta de la red social X.

«Doral es la casa de miles de venezolanos que salieron en búsqueda de una mejor vida, oportunidades o escapando de la persecución del régimen. Pa’ lante siempre», agregó.

VIDEO | Ciudad de Doral otorga la «Moneda de la Ciudad» a Juan Pablo Guanipa por su labor democrática #29Abr Video: Cortesía pic.twitter.com/sxUtcI6nR0 — Elimpulso.com (@elimpulsocom) April 29, 2026



Mientras, representantes de la diáspora venezolana, como José Amalio Graterol, y también el concejal Rafael Piñeyro, resaltaron que su historia refleja la de miles de familias afectadas por la crisis política.

«Lo que ha hecho es de valientes, al igual que María Corina Machado es luchar por la libertad de Venezuela», señaló Graterol.

«Él representa lo que han pasado miles de personas, miles de familias durante 26 años porque hay que estar sus pies y escuchar sus historias», añadió Piñeyro.

De esta manera, Guanipa, figura clave dentro de la oposición y aliado político de María Corina Machado, continúa consolidando su rol en la articulación de esfuerzos nacionales e internacionales en la transición de tres fases que ejecuta Estados Unidos en Venezuela.