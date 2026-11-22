Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo una polémica detención en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Washington, luego de que arrestaran a dos migrantes mexicanos justo cuando iban a abordar un vuelo de Alaska Airlines hacia Los Ángeles, hecho que generó indignación.

De acuerdo con medios estadounidenses, el operativo tenía como objetivo principal intervenir a un hombre señalado de quedarse en Estados Unidos con la visa vencida. Sin embargo, el procedimiento desató momentos de caos en la terminal y demoró el despegue de la aeronave.

Los agentes del ICE actuaron en el pasillo de embarque del vuelo 1306. Varios viajeros filmaron con sus teléfonos cómo oficiales con el rostro cubierto forcejeaban con los pasajeros frente a decenas de testigos.

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🛑 ICE Detains Father and Daughter on a Jet Bridge at Seattle-Tacoma Airport 🛑 "They're taking my dad, Ricardo Laronga! We don't have papers, we have a work permit!" Well, that's that. A work permit is NOT legal status. An Employment Authorization Document is permission to… pic.twitter.com/jm1enANsSh — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 21, 2026

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo apuntaba contra el mexicano Ricardo Larrondo Mendoza, a quien señalan de superar el tiempo legal de estadía en el país.

Sin embargo, en medio del altercado, una mujer gritó que contaba con permiso laboral y denunció que los oficiales se llevaban a su familiar. Los videos difundidos muestran a los uniformados reduciendo a las personas en el suelo ante el asombro de los demás usuarios, mientras la mujer gritaba desesperadamente.

El DHS reveló luego que la segunda persona arrestada es Sofía Hernández Mejía, también de nacionalidad mexicana. De acuerdo con el reporte oficial de la agencia, la mujer supuestamente «lanzó café caliente» sobre los funcionarios y ahora afrontará cargos federales por «agresión a un oficial».

This is a reminder that having a work permit does not make you legal, nor does ICE need a warrant in an airport to arrest illegal aliens or anyone who interferes. https://t.co/eT23b7hOca pic.twitter.com/jl2Uxsm1Js — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 22, 2026

RECHAZO DEL GOBERNADOR DE WASHINGTON

Por su parte, Alaska Airlines aclaró que no recibió aviso previo sobre la redada y manifestó inquietud por el impacto que sufrió tanto su tripulación como los viajeros. La aerolínea ya contactó a la administración de la terminal aérea para revisar si el procedimiento cumplió con las normas internas.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, rechazó el despliegue policial y criticó que participaran agentes enmascarados en un lugar repleto de público.

Además, Ferguson y las autoridades locales señalaron que estudiaban las circunstancias del acceso y la actuación de los agentes en el aeropuerto. A su vez, el gobernador manifestó que este hecho se suma a sus cuestionamientos sobre las tácticas empleadas por el ICE durante los operativos.

A estas críticas se sumó la Autoridad Portuaria de Seattle, entidad que expresó su malestar y adelantó que pedirá cuentas al Gobierno federal, tras asegurar que el ICE ejecutó las detenciones sin coordinar con su personal.