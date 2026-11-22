En una localidad de Wyoming, Michigan (EEUU) ocurrió una tragedia. Una jovencita de 12 años que iba en una bicicleta eléctrica, chocó con un autobús de las Escuelas Públicas de Godwin Heights.

El hecho se registró alrededor de las 2:45 pm hora local del viernes 20 de noviembre, en la intersección de la calle 36 y la avenida Buchanan, cerca de la escuela secundaria Godwin Heights, según la policía.

El reporte policial, reseñado por la revista People, dice que la joven circulaba en bicicleta por la acera del lado norte de la calle y el autobús giraba a la derecha, cuando ocurrió la colisión.

La joven fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Aunque no revelaron su identidad, la policía informó que era estudiante de la escuela secundaria mencionada.

La policía también informó que había estudiantes en el autobús escolar cuando ocurrió el accidente, pero nadie resultó herido.

La policía dijo que está colaborando con los administradores y el personal del distrito en el marco de una investigación sobre el incidente.

“El departamento y el distrito se están apoyando mutuamente durante toda la investigación y trabajarán juntos para ayudar a los estudiantes y las familias afectadas por esta tragedia”, declaró la policía en un comunicado.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos del estudiante, así como con toda la comunidad escolar de Godwin Heights”, agregó.

HECHO LAMENTABLE

Mientras que Chad Conklin, superintendente de las Escuelas Públicas de Godwin Heights, envió una carta a las familias del distrito, abordando la tragedia.

“Toda nuestra comunidad escolar está profundamente consternada por esta pérdida, Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del estudiante”, escribió.

“Sabemos que noticias como esta son muy angustiantes y pueden generar preguntas o inquietudes para ustedes y sus hijos. Tengan la seguridad de que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo una de nuestras máximas prioridades”, reseñaron los medios locales.

Asimismo, el representante estatal John Fitzgerald, que presta sus servicios en la zona de Wyoming, compartió un comunicado en las redes sociales en el que dice estar «desconsolado» por la muerte de la niña.

“Estas situaciones nunca son fáciles y resultan difíciles de comprender”, añadió. “Mis pensamientos y oraciones están con la familia, los amigos y los seres queridos en estos momentos de duelo. Espero que cada estudiante sepa lo mucho que se le valora. Que reciba la ayuda y los recursos necesarios para sobrellevar este difícil momento”, sostuvo el vocero.