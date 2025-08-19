EN VIDEO: Venezolano sufrió violenta detención mientras trabajaba como repartidor de comida en Washington

Agentes federales arrestaron el sábado a un venezolano que trabajaba como repartidor de comida en el noroeste de Washington.

El operativo, grabado por testigos, entre ellos un reportero de The Washington Post, muestra como fue derribado violentamente el trabajador, al cual redujeron y aparentemente sometieron con una pistola eléctrica antes de trasladarlo al interior de un vehículo negro sin placa.

El incidente ocurrió cuando el repartidor salía de una cafetería. En el clip se aprecia como una de las personas que estaba grabando el incidente, indignado por lo que ocurría, le pide al oficial que lo deje ver la matrícula de su vehículo. Sin embargo, el uniformado solo se limitó a decir que retrocedieran.

IDENTIFICAN AL VENEZOLANO

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó al detenido como Cristian Enrique Carias Torres, un ciudadano venezolano que, según indicó, ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2023 y tenía una orden definitiva de expulsión vigente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se pronunció el domingo, en línea con la declaración del DHS.

En ese sentido, señaló que Carias Torres contaba con una orden de expulsión activa y describiéndolo como “sospechoso de pertenecer a una banda”.