Se salvaron de milagro: Influencers fueron a grabar a un restaurante y por poco mueren arrollados por una camioneta

Los youtubers Nina Santiago y Patrick Blackwood resultaron heridos luego de que una camioneta atravesó el ventanal del restaurante Cuvee’s Culinary Creations, a escasos centímetros de su mesa.

La pareja, conocida por sus reseñas gastronómicas en YouTube, estaba por comenzar a comer cuando una camioneta se estrelló contra la ventana de vidrio del restaurante.

El video, que circula en redes, muestra a ambos influencers a escasos centímetros de la ventana. “Podría haber sido nuestra última comida”, dijo Nina en sus redes sociales.

Más tarde, Nina publicó en Instagram imágenes de cortes y moretones en rostro y brazos. Asimismo, señaló que Blackwood también presentaba lesiones en la cara y el pecho.

“Estoy sumamente agradecida de estar viva después de que una camioneta se estrellara contra la pared de vidrio en Cuvee’s Culinary Creations en Houston, Texas, destrozándolo todo mientras Patrick Blackwood y yo grabábamos un programa gastronómico”, dijo.

“Nos impactó directamente, yo a su izquierda, él a mi derecha, mientras yo mordía una deliciosa hamburguesa de salmón. De repente, sobrevivimos. Esta experiencia me mostró quién importa de verdad; la vida es demasiado corta para el rencor o la ira. Deja ir, perdona, vive el presente y valora a quienes te rodean”, continuó.

La policía calificó el hecho como un “accidente extraño” y confirmó que el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol y no resultó herido.

La pareja publicó el material íntegro en su canal Unrated EX Files, donde describieron: “Hola a todos, somos @NinaUnrated y @PatrickBlackwood, y no podemos expresar lo afortunados que nos sentimos de estar vivos después de lo que nos pasó. Estábamos sentados en un cómodo reservado en nuestro restaurante favorito, disfrutando de la hora feliz con unas deliciosas hamburguesas de salmón, ostras presidenciales, una degustación de macarrones con queso (clásico, langosta y trufa), camarones con sémola de maíz y algunas bebidas refrescantes”.

“Nos reíamos, lo pasábamos genial, y justo cuando chocamos nuestras sliders en un momento de ‘¡boom!’, de repente, una camioneta atravesó la pared de vidrio a 56-64 km/h. Sin previo aviso, los cristales se rompieron por todas partes, se desató el caos y chocó justo al lado de Patrick. Estábamos a punto de desmoronarnos, pero por algún milagro, ambos estamos bien, solo conmocionados y cambiados para siempre”, añadieron.

“Esta aterradora experiencia nos hizo darnos cuenta de lo valiosa que es la vida. El mañana no está prometido; haz lo que quieras hacer hoy, vive feliz hoy, deja ir todo lo que te frena y perdona a todos. No tienes tiempo para esas tonterías. Realmente sentimos que se nos ha dado una segunda oportunidad y estamos comprometidos a aprovecharla al máximo. Nuestro objetivo es ser más que increíbles y trabajamos en nosotros mismos cada día para ser mejores personas y alcanzar nuestras metas. Les deseamos todo lo mejor en la vida. Cuídense porque la vida es tan inesperada. Esa camioneta apareció de la nada, y lo único que hacíamos era disfrutar de una comida sencilla”, concluyeron.