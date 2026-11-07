EN VIDEO: Vaqueros realizaron impactante rescate de animales atrapados por las inundaciones en Florida

Las torrenciales lluvias que azotaron en los últimos días al estado de Florida, en Estados Unidos, ocasionaron inundaciones que afectaron especialmente en los condados de Okeechobee y St. Lucie. Allí los hacendados, cual vaqueros del viejo Oeste, se lanzaron a las tierras inundadas para salvar de la muerte a sus animales.

A través de las redes sociales se difundieron videos de las inundaciones cubriendo las tierras de pastoreo de esos condados. Un grupo de vaqueros ensillaron sus caballos y cabalgaron a través de aguas profundas para rescatar vacas y terneros atrapados.

Las imágenes muestran a los vaqueros que unieron fuerzas para trasladar el ganado de los pastos inundados en el rancho Alderman Deloney, a lo largo de la carretera 68, reportaron medios locales como CBS12 News.

Montados a caballo los hombres se abrieron paso con dificultad entre las profundas aguas de la inundación mientras trabajan para guiar a los animales a un lugar seguro.

Entre los participantes se encuentra Matt Clemons, cuya familia es propietaria del mercado de ganado de Okeechobee.

Un familiar que compartió las imágenes dijo que la operación de rescate también estaba causando interrupciones en el tráfico a lo largo de la autopista 68.

Esta iniciativa surge en un momento en que las inundaciones generalizadas siguen amenazando a los ranchos de toda la región.

La empresa ganadera Williamson Cattle Company, ubicada en las cercanías, informó que algunas partes de su rancho en Okeechobee estaban bajo el agua, pero aseguró que todo su ganado se encontraba a salvo.

«El ganado es un nadador naturalmente capaz, y sus instintos generalmente lo llevan hacia terrenos más elevados a medida que sube el nivel del agua», escribió la compañía en las redes sociales.

Condiciones similares han afectado a los ganaderos del vecino condado de Martin.

En Hungryland Farms, en la comunidad de Trailside, las inundaciones sumergieron gran parte del pasto. Esto obligó a que llevaran a un rebaño al camino de acceso elevado y a la plataforma de la casa de la propiedad.

La propietaria, Melissa Chirico, declaró a CBS12 News que estaba preocupada por la seguridad de los animales, ya que la crecida del agua les dejaba poco terreno seco.

Otros medios mostraron imágenes de otras personas en lancha, que se lanzaron a los sitios donde el agua llegó a más altura, para rescatar a las vacas y caballos que hacían lo posible por seguir a flote.

Aún no está claro cuántas cabezas de ganado se rescataron o perdieron, ni si trasladaron a todos los animales a un lugar seguro.