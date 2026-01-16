EN VIDEO: Trump explicó por qué Delcy Rodríguez debe controlar ‘provisionalmente’ a Venezuela y no María Corina Machado

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justificó este viernes, 16 de enero, por qué, según su visión, Delcy Rodríguez tuvo que asumir el “control provisional” de Venezuela en lugar de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

En sus declaraciones breves a la prensa, se limitó a comparar la situación venezolana con la experiencia estadounidense en Irak, donde —según afirmó— la destitución masiva de autoridades tras la invasión terminó alimentando el surgimiento del grupo extremista ISIS.

Para Trump, evitar un vacío abrupto de poder sería clave para mantener la estabilidad en un país como Venezuela, que atraviesa una transición delicada tras la captura de Nicolás Maduro.

«Bueno, si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak, donde despidieron a todo el mundo, a cada persona: la policía, los generales, todos fueron despedidos, y terminaron convirtiéndose en ISIS. En lugar de ponerse a trabajar de inmediato, terminaron siendo ISIS. Así que yo recuerdo eso», sostuvo Trump, quien claramente apuntó que no desea repetir esa experiencia.

Asimismo, no dejó lado a María Corina Machado, con quien sostuvo una reunión tras un almuerzo privado este jueves en la Casa Blanca.

«Pero les diré algo: ayer tuve una gran reunión con una persona por la que siento mucho respeto, y que obviamente también respeta a mí y a nuestro país. Y ella me entregó su Premio Nobel. Pero les diré una cosa: llegué a conocerla. Nunca la había conocido antes. Y quedé muy, muy impresionado. Es una mujer realmente excepcional», expresó el mandatario republicano.

«Pensé que fue un gesto muy bonito (la entrega de la medalla del Nobel). Y, por cierto, creo que es una mujer muy buena y volveremos a hablar», agregó Trump.

Pero el mismo jueves por la noche, ya Trump había expresado su placer de conocer a la líder venezolana. «Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!», escribió Trump a través de su red social Truth Social.

REPORTER: "Why align with Delcy Rodríguez… and not with Machado?" .@POTUS: "If you ever remember a place called Iraq, where everybody was fired — every single person, the police, the generals, everybody was fired — and they ended up being ISIS… I remember that." https://t.co/rZUuTOVtxe pic.twitter.com/bn8V95swhg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026

REUNIÓN MACHADO – TRUMP

La reunión, celebrada en el comedor presidencial, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Luego de la reunión en la Casa Blanca, Machado se reunió con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio.

Ante los senadores, Machado insistió en que lo que ocurre actualmente en Venezuela “es histórico, no solo para el futuro del país, sino para la libertad en el mundo”.

“Esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico. He insistido —y seguiré insistiendo— en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, destacó.

«Pueden tener la seguridad, el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y con la libertad de todos los venezolanos», aseguró Machado.