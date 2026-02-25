Trump presume de la captura de Maduro y dice que han llegado 80 millones de barriles de crudo venezolano a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió la captura de Nicolás Maduro durante su discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso.

Destacó que el operativo que ordenó ejecutar el 3 de enero en Venezuela sirvió para «derribar a uno de los más siniestros capos».

«Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual», aseguró Trump.

El presidente destacó el rol que jugaron en la operación las Fuerzas Especiales, a las que llamó cariñosamente «su bebé», ya que se fundaron en 2019, durante su primer mandato, reseñó EFE.

«Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos derrotaron todas las defensas, y no solo al enemigo, buenos luchadores, para terminar el reino del dictador Nicolás Maduro y traerlo a Estados Unidos a enfrentar la justicia», aseveró.

Trump afirmó que la operación, que concluyó con Maduro encarcelado en Nueva York, ha abierto «un nuevo y brillante comienzo para el pueblo venezolano».

En ese sentido, sostuvo que su Gobierno está trabajando «estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez» de cara a «impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente».

TRUMP Y EL PETRÓLEO DE VENEZUELA

Por otra parte, Trump informó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela.

«Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela», continuó.

Además, apuntó que «la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar».