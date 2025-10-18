EN VIDEO: Tres fallecidos al estrellarse avioneta mexicana en un bosque de Michigan

Una nueva tragedia aérea se registró en los Estados Unidos, cuando en el estado de Michigan una avioneta privada con matrícula mexicana se desplomó en la localidad de Bath Township, en el condado de Clinton.

De acuerdo con la información detallada por las autoridades, la avioneta se precipitó alrededor de las 5:00 de la tarde de este jueves, cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road, dejando como saldo tres personas fallecidas, todas de nacionalidad mexicana.

LEA TAMBIÉN: DIRECTORA DE UNA GUARDERÍA EN EEUU FUE DESCUBIERTA GOLPEANDO A NIÑO CUANDO LE CAMBIABA EL PAÑAL

Según reportes preliminares, el jet involucrado era un Hawker 800XP, que había despegado del Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek con rumbo noreste.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el vuelo era parte de un procedimiento de mantenimiento, aunque se desconocen las causas exactas del desplome.

El caso está bajo investigación de agencias federales, en un contexto complicado por el cierre del gobierno, que podría demorar tanto el avance de las pesquisas como la difusión de información pública, según informó Newsweek. Mientras, las autoridades se mantienen en contacto con el gobierno mexicano.

Horrifying footage captures the moment a small private jet plummets to the ground in Bath Township, Michigan. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/Pqaq6OKR99 — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 17, 2025

MÉXICO ACTIVÓ PROTOCOLOS

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, activó de inmediato el protocolo de emergencia consular.

Lo que se detalló, es que el Consulado de México en Detroit se comunicó con el Departamento de Policía de Bath y otras autoridades competentes para colaborar en las indagaciones y brindar asistencia a los familiares de las víctimas.

La cancillería confirmó que los tres tripulantes eran mexicanos: dos pilotos y un ingeniero. Sin embargo, no de momento, no se han proporcionado mayores detalles al respecto.

El consulado también inició gestiones para la eventual repatriación de los cuerpos, además de ofrecer «acompañamiento consular» a los familiares que lo requieran.

Este tipo de apoyo incluye asesoría legal, coordinación con funerarias locales y orientación sobre trámites migratorios y de seguros.