Directora de una guardería en EEUU fue descubierta golpeando a niño cuando le cambiaba el pañal

La comunidad de Hialeah, en Florida (EEUU), se encuentra consternada tras conocerse lo que motivó el arresto de Rosa Iriarte Alcalá, directora de una guardería local, acusada de haber golpeado a un niño de tres años durante el cambio de pañal.

De acuerdo con lo reseñado por Telemundo 51 Miami, el incidente habría ocurrido el pasado 10 de octubre, cuando la abuela del menor notó una marca de mano en el muslo izquierdo del niño al recogerlo del centro infantil.

LEA TAMBIÉN: INCENDIÓ LA CASA DE UN GOBERNADOR DEMÓCRATA DE EEUU CON BOMBAS MOLOTOV MIENTRAS TODOS DORMÍAN

La madre del pequeño denunció el hecho ante las autoridades, lo que dio inicio a una investigación por parte del Departamento de Policía de Hialeah.

Según el informe de arresto, la agresión quedó captada por cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió a los detectives confirmar la versión de la familia por medio del video.

¿QUÉ SE MIRA EN EL VIDEO?

Las imágenes muestran a la directora golpeando al menor mientras realizaba el cambio de pañal, lo que llevó a su detención este jueves, 16 de octubre.

En consecuencia, Rosa Iriarte Alcalá, de 52 años, enfrenta cargos por abuso infantil sin causar daño corporal grave. Sin embargo, el caso ha generado una fuerte controversia o cuestionamientos sobre el trato que reciben los niños en centros de cuidado infantil

A Alcala la trasladaron a una cárcel local y se presentó ante un juez este viernes. Se le asignó un defensor público y otorgó libertad condicional antes del juicio con una fianza alternativa de $5.000.

¿QUÉ DICE LA GUARDERÍA?

«Nos entristece profundamente el reciente incidente que involucró a uno de nuestros empleados. En cuanto nos dimos cuenta de la situación, actuamos de inmediato y cooperamos plenamente con los padres del niño, las autoridades locales y el Departamento de Niños y Familias», reza parte de un comunicado de Daycare and Learning Center.

«El niño está a salvo y continúa bajo nuestro cuidado. Queremos asegurar a nuestras familias y a la comunidad que nos tomamos muy en serio la seguridad y el bienestar de cada niño», se agregó en la comunicación.

Y continuaron: «Si bien este incidente fue obra de una sola persona, no refleja los valores ni los estándares de nuestro programa. Se han tomado las medidas pertinentes para abordar la situación y mantenemos nuestro compromiso de brindar un entorno seguro y acogedor para todos los niños».