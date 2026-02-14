EN TEXAS: Discusión entre mejores amigos por unas papas fritas tuvo un desenlace inesperado

Un joven identificado como Lemarques Darden Jr., de 18 años, enfrenta cargos por disparar mortalmente a su mejor amigo, Jarvis Davis, tras una discusión por una porción de papas fritas en Fort Worth, Texas.

La víctima residía en el complejo de apartamentos de Jeremiah Drive, donde mantenía una estrecha amistad y vecindad con su agresor.

LEA TAMBIÉN: REVELAN QUE EEUU HABRÍA USADO UNA IA EN LA CAPTURA DE MADURO Y CILIA FLORES

El conflicto estalló cuando el dúo, junto a un grupo de amigos, regresó a los apartamentos después de comprar comida en un local de Wingstop. Darden solicitó a Davis que compartiera sus papas fritas, pero la negativa de este último desató una confrontación verbal que escaló con rapidez.

Testigos del incidente señalan que la atmósfera del lugar cambió de forma abrupta, lo que generó sorpresa y tensión. Esto último comenzó en el vehículo y continuó con mayor intensidad una vez que los jóvenes ingresaron al domicilio, reseñó Infobae.

DISPARÓ EN LA CABEZA A DAVIS

En pocos minutos, Darden extrajo un arma de fuego y disparó directamente a la cabeza de Davis. La novia de la víctima, quien reposaba en su regazo al momento del ataque, escuchó el estruendo de los disparos y los cristales rotos mientras el ambiente doméstico se transformaba en una escena de horror.

Davis quedó desplomado en un sofá con heridas de gravedad ante la mirada atónita de sus amigos. Ante eso, el Departamento de Policía de Fort Worth recibió la llamada de emergencia y envió de inmediato a los servicios médicos para atender al joven.

Los paramédicos trasladaron a Davis al hospital en estado crítico, donde el personal médico intentó estabilizarlo sin éxito durante varias horas. La Oficina del Médico Forense del Condado de Tarrant declaró su muerte formalmente el pasado 29 de enero.

La policía identificó a Darden como el principal sospechoso gracias a los testimonios consistentes de los testigos, incluyendo a los niños presentes. Tras el disparo, el agresor huyó del complejo, lo que activó una búsqueda en diversas jurisdicciones para dar con su paradero.

Las autoridades centraron sus sospechas en la ciudad de Tyler, donde el joven tiene familiares que podrían haberle brindado refugio. Casi dos semanas después del crimen, los funcionarios localizaron y arrestaron a Darden en dicha localidad gracias a la información aportada por los testigos.

Actualmente, Lemarques Darden Jr. permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Tarrant mientras el proceso judicial sigue su curso.