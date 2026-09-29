EN VIDEO: Marco Rubio reveló los planes que tienen con Venezuela y las elecciones

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó que el gobierno de Donald Trump está trabajando en dos frentes de manera simultánea con respecto a la situación en Venezuela.

«Bueno, en Venezuela dos cosas están sucediendo. Una su economía necesita continuar recuperándose porque el pueblo de Venezuela ha sufrido tanto. Entienda, estamos hablando de 25 años o 30 años de corrupción y sobornos», dijo Rubio durante una entrevista para Fox News divulgada en las redes sociales del Departamento de Estado.

«Pero la otra cosa que tiene que suceder y en la que estamos realmente enfocados es en una transición democrática. Ellos necesitan tener elecciones libres y justas en ese país», añadió.

En este sentido, destacó el trabajo que se viene haciendo desde la mesa de negociaciones entre el Parlamento de 2015 y la delegación del gobierno de Delcy Rodríguez.

«Estamos trabajando muy duro con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para tener elecciones libres y justas tan pronto como sea posible», añadió.

Para finalizar, reiteró que estos son los principales puntos de acción. «Y entonces Venezuela realmente estará en el camino ascendente en el que merece estar».