EN VIDEO: Lo que reveló Donald Trump sobre la relación energética con Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, reafirmó este lunes que sostiene una buena relación en materia de energética con el gobierno actual de Venezuela, al tiempo que confirmó el procesamiento de millones de barriles de crudo criollo en plantas estadounidenses.

El mandatario subrayó el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con un mensaje entusiasta sobre la operatividad actual de esta alianza estratégica. «Venezuela ha funcionado de maravilla. Ahora mismo tenemos 100 millones de barriles de petróleo en refinación en Houston. Ha sido fantástico», aseguró.

Trump destacó el envío masivo de petróleo hacia las refinerías de Houston, las cuales poseen la tecnología necesaria para tratar el crudo pesado proveniente de los yacimientos venezolanos.

«La relación con Venezuela marcha de forma estupenda. Podría ser a largo plazo», declaró el jefe de Estado al proyectar el futuro de estos acuerdos comerciales.

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El presidente insistió en que esta unión beneficia a ambas naciones y reiteró su disposición para consolidar pactos energéticos duraderos con las autoridades venezolana. Además, la dinámica responde a un reordenamiento del sector energético donde la industria estadounidense ejerce una participación cada vez más activa en la producción venezolana.

Trump también recordó que decenas de millones de barriles adicionales ya se encuentran en tránsito hacia los puertos de EEUU. Esto con el fin de sostener el ritmo de refinación anunciado.

El presidente Trump asegura que «100 millones de barriles de crudo venezolano se están refinando en Houston», enviados, según dice, por Delcy. Añade que, por él, también se llevaría el crudo de Irán, pero sostiene que el pueblo americano «quiere que vuelvan las tropas» pic.twitter.com/2WLahqZPuN — David Alandete (@alandete) April 6, 2026

A finales de marzo, la Administración Trump dio un nuevo paso en el restablecimiento total de relaciones con Venezuela al relajar sanciones clave para facilitar la reapertura de la embajada criolla en EEUU.

La medida, emitida por el Departamento del Tesoro, formó parte del proceso diplomático iniciado tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina por parte de Washington.