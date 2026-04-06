EEUU

Trump confirmó que EEUU envió armas a los manifestantes que se oponen al régimen en Irán

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Lo que dijo Trump sobre la supuesta muerte del líder supremo de Irán
Foto: EFE

(EFE).- Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según confirmó este domingo el presidente del país, Donald Trump, a la cadena Fox News.

Trump explicó a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos.

Leer Más

El divorcio que desató un triple homicidio en menos de 24 horas, dos niños están entre las víctimas
Advertencia urgente: El aterrador pez que camina sobre la tierra e invade a EEUU, y lo que dicen las autoridades
Quería dejar a su esposa y fingió por varios meses que estaba muerto: este fue su «meticuloso plan» y ahora irá a la cárcel

«Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron», dijo el mandatario.

Esta es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán, después de meses denunciando la dura represión que se estaba ejerciendo contra la población.

El pasado mes de enero, Irán fue testigo de una oleada de protestas desencadenas por la crisis económica en la república islámica y que pedían poner fin al régimen de los ayatolás, unas manifestaciones que fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial.

LEA TAMBIÉN: TRUMP RECUERDA A IRÁN QUE LE QUEDAN 48 HORAS PARA LLEGAR A ACUERDO Y EVITAR «UN INFIERNO»

Organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EE.UU., calculan que esa cifra superaría los 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Trump cargó duramente contra la represión de Teherán y entonces empezó a amenazar al país con un ataque masivo, hasta que el 28 de febrero bombardeó el territorio en una operación junto a Israel.

«Enviamos armas a los manifestantes, muchas. Y creo que los kurdos se quedaron con las armas», añadió el mandatario.

Según ‘The Washington Post’, Trump pidió a los kurdos, minoría contraria al Gobierno de Irán, que se unieran a EE.UU. e Israel para derrocar a los ayatolás.

«Nos dijo que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla: o con Estados Unidos e Israel o con Irán», declaró un funcionario al Post, uno de los varios oficiales kurdos y estadounidenses que hablaron sobre asuntos delicados bajo condición de anonimato. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Gremio hotelero reportó «ocupación récord» en Nueva Esparta durante asueto de Semana Santa
Gremio hotelero reportó «ocupación récord» en Nueva Esparta durante asueto de Semana Santa
Venezuela
"Sin discriminación ni exclusión": Clippve exigió que se extienda la amnistía a todos los presos políticos
¿Por qué se ralentizó la amnistía en el país? Esto dicen algunos expertos
Venezuela
¿Sin horario fijo para ir a la cama? Estudio reveló el peligro que supone no poseer una rutina nocturna
Tendencias