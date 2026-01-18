EN VIDEO: La nieve sorprende por segundo año seguido a los habitantes de Florida

Los habitantes del noroeste de Florida fueron sorprendidos por segundo año seguido por tormentas heladas, tras amanecer este domingo en la mañana con el césped y los tejados cubiertos de nieve debido al aire inusualmente frío que congeló la lluvia nocturna.

Una de los lugares más afectadas fue la zona oeste del Panhandle, en momento en que otras partes de EEUU el clima invernal interfirió con los partidos de fútbol americano que se disputaron este fin de semana.

Es importante recordar que menos de un año atrás, el 21 de enero de 2025, algunas de esas mismas áreas del estado de Florida vieron hasta 20 centímetros de nieve, en lo que fue la nevada más significativa en muchos lugares desde finales del siglo XIX, reseñó AP.

NEVADAS HAN AFECTADO LOS ESTADOS DEL SUR DEL PAÍS

Fotos posteriores a la nevada inundaron las redes sociales, donde destacaron algunos copos en la playa y nieve anidada en las hojas de las palmeras. Hacía demasiado calor para que se adhiriera a las carreteras, pero una capa se posó en el césped por un tiempo antes de derretirse.

Este fenómeno no solo afectó a Florida, ya que el sureste de Alabama y el sur de Georgia también reportaron nieve en áreas que también pudieron celebrar un segundo paraíso invernal en menos de un año.

La nieve cubrió el suelo en Columbus y Macon, Georgia, y las autoridades advirtieron que podría caer suficiente como para dificultar el tránsito vehicular.

Por su parte, pronostican nevadas “húmedas y pesadas” en el área de Boston, de acuerdo al funcionario del Servicio Meteorológico Nacional, Kyle Pederson.

“Hay un sistema de baja presión pasando por la costa y está lo suficientemente cerca como para traernos algo de nieve, pero lo suficientemente lejos como para no ser un golpe importante”, dijo Pederson.

También se pronosticó nieve —pero mucho menos— para Chicago, pero allí, son las temperaturas frías las que entrarán en juego cuando los Bears reciban a los Rams de la soleada Los Ángeles.

Se esperaba que la acumulación de nieve fuera mínima, pero las bajas temperaturas y la sensación térmica cercana a cero eran la principal preocupación de los jugadores del equipo californiano.