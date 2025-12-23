EN VIDEO: Estados Unidos interceptó y destruyó otra embarcación en el Pacífico Oriental, dejó un muerto

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en el marco de su ofensiva contra las rutas marítimas del narcotráfico.

El operativo, ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta “Lanza del Sur”, dejó como saldo la muerte de un presunto narcotraficante, según informó el Comando Sur a través de sus redes sociales.

El ataque ocurrió este lunes, 22 de diciembre, cuando unidades estadounidenses identificaron una embarcación que, de acuerdo con inteligencia militar, transitaba por rutas ampliamente utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Bajo la dirección del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se autorizó un “ataque cinético letal” contra el objetivo, una lancha de bajo perfil diseñada para evadir radares y patrullajes marítimos.

El Comando Sur detalló que la embarcación estaba vinculada a Organizaciones Terroristas Designadas y que operaba en aguas internacionales.

Tras el ataque, además de confirmar la muerte del individuo descrito como “narcoterrorista”, se precisó que no se registraron heridos entre el personal estadounidense.

Imágenes difundidas, por el propio comando, mostraron el momento en que la lancha fue alcanzada y posteriormente envuelta en llamas tras un segundo impacto.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Este nuevo operativo se suma a una serie de acciones similares realizadas desde septiembre, cuando Washington intensificó su campaña marítima contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En los últimos meses, más de una treintena de embarcaciones han sido destruidas y más de 100 presuntos traficantes han muerto en ataques que generan tensión, sobre todo, entre los Estados Unidos con Venezuela y Colombia.

El anuncio del ataque coincidió con un ambiente político cargado en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump volvió a reiterar este lunes que los ataques se ejecutarán pronto también por vía terrestre.

Aclaró, que estos ataques no solamente se ejecutarían en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica en los que operen grupos narcotraficantes.