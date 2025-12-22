EN VIDEO: Trump reveló lo que hará con el petróleo venezolano incautado en tanqueros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, combinó este lunes, 22 de diciembre, anuncios militares importantes para su país con mensajes dirigidos a Venezuela al revelar qué hará su gobierno con el petróleo incautado en recientes operaciones marítimas contra buques sancionados en el mar Caribe.

Durante la presentación de una nueva generación de acorazados —a la que sectores de su administración ya llaman “clase Trump”— el mandatario afirmó que parte del crudo confiscado podría ser destinado a las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos, mientras que los buques involucrados en estas incautaciones también quedarían bajo control estadounidense.

«Lo vamos a conservar. Tal vez lo usemos en las Reservas Estratégicas. Nos quedamos con los barcos también», así respondió Trump a los periodistas.

El anuncio se produjo desde la biblioteca de Mar-a-Lago, en Florida, donde Trump estuvo acompañado por el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio.

.@POTUS on seized oil from Venezuela: «We’re going to keep it… maybe we’ll use it in the Strategic Reserves… We’re keeping the ships, also.» pic.twitter.com/68hx6GnO3m — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

Asimismo, Trump envió en un mensaje contundente a Nicolás Maduro. «Tenemos una armada enorme formada, la más grande que hemos tenido jamás (en alusión a la operación Lanza del Sur en el Caribe). Él podría hacer lo que quiera, está bien. Si juega duro, será la última vez que pueda jugar duro», dijo en referencia al chavista.

«Venezuela le hizo cosas terribles a Estados Unidos. Enviaron a sus criminales, enviaron a sus prisioneros, enviaron a sus narcotraficantes. Y nosotros simplemente los dejamos entrar porque estábamos gobernados por un presidente estúpido, pero ya no tienen un presidente estúpido», continuó comparándose con su antecesor, Joe Biden.

.@POTUS on Maduro: "We have a massive armada formed, the biggest we've ever had… He could do whatever he wants, it's alright… If he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough." pic.twitter.com/q2svcVjcNy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

FLOTA DORADA

Los barcos de la “clase Trump” formarán parte de la nueva “Flota Dorada” que el presidente ha ordenado para la Marina, que según él, está destinada a contrarrestar a China y otros adversarios.

“La Marina de Estados Unidos liderará el diseño de estos barcos junto conmigo porque soy una persona muy estética”, dijo Trump.

Equipados con “cañones y misiles del más alto nivel”, armas hipersónicas, cañones electromagnéticos, misiles de crucero y los “láseres más sofisticados del mundo”, los nuevos acorazados serán los más grandes jamás construidos, según Trump.

Cada uno pesará entre 3.000 y 40.000 toneladas y será construido en Estados Unidos. “Estarán muy controlados por inteligencia artificial”, añadió, sin dar detalles.

“Imaginamos que estos barcos serán los primeros de una clase completamente nueva que se producirá en los próximos años”, afirmó.

Inicialmente, la Marina construirá dos barcos de la “clase Trump”, seguidos rápidamente por ocho más. Trump dijo que prevé entre 20 y 25 de estos navíos, que se convertirían en el “buque insignia de la flota naval estadounidense”.

También señaló que trabajará para modernizar los portaaviones estadounidenses, como parte de la actualización de la “Flota Dorada”.