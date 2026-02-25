EEUU

EN VIDEO: Enrique Márquez apareció de sorpresa en el Congreso de EEUU, esto le dijo Trump

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL

El presidente Donald Trump invitó al excandidato presidencial y expreso político Enrique Márquez al Congreso de los Estados Unidos durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

«Aquí con nosotros está Alejandra González, quien creció en una familia venezolana. Era muy cercana en especial a su querido tío Enrique, pero después de que Enrique se postulara a un cargo en contra de Maduro lo secuestraron las fuerzas de Maduro y lo pusieron en las prisiones en Caracas», indicó Trump.

«Alejandra temía que nunca iba a ver a su tío jamás y temía por su propia vida. Pero desde la redada hemos trabajado con los nuevos líderes y han ordenado el cierre de esa vil prisión y han liberado a cientos de prisioneros políticos con más por venir», añadió.

En este momento, le dio una sorpresa a todos los presentes: «Alejandra me alegra informarte que, no solo tu tío ha sido liberado, sino que está aquí hoy esta noche, lo trajimos para que celebre contigo su libertad. Que bueno que estés de regreso Enrique que disfrutes».

AGRADECIMIENTO A TRUMP

El excandidato presidencial Enrique Márquez agradeció a Donald Trump la invitación. «Estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al presidente por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia», comentó.

«Nuestro pensamiento y corazón con los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria», acotó.

Finalmente, reiteró su compromiso con una transición democrática en el país. «Estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante. En un país donde todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos», concluyó.

