La afirmación falsa sobre la familia de Trump que desató burlas contra el famoso escritor Stephen King

El escritor estadounidense Stephen King volvió a encender la polémica en redes sociales tras publicar un mensaje en X en el que criticó –con una aseveración falsa– la vida personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En su publicación, el autor afirmó que Trump “nunca ha tenido hijos”, comentario que rápidamente fue desmentido y desató una ola de burlas y cuestionamientos hacia el novelista.

«Trump: nunca ha tenido hijos. Se ha casado tres veces. Ha arruinado varios negocios. Nunca ha dirigido una casa, ni siquiera podría hacer una cama para salvar su trasero. Llama tontos, perdedores, etc., a quienes trabajan con él. Nunca ha trabajado bajo presión. Nunca ha formado parte de un comité local», señaló King.

«No tiene experiencia de vida», añadió.

La reacción no tardó en llegar. Donald Trump Jr. respondió con ironía, señalando que la afirmación era absurda y sugiriendo que solo sería cierta si se interpretara literalmente en términos biológicos.

«Bueno, esto es nuevo para mí… a menos que se refiera a que dio a luz a un niño, lo que también sería cierto para cualquier hombre. El TDS es real y da miedo», publicó Trump Jr. en X.

Usuarios liberales en TikTok también se sumaron a las críticas, sorprendidos por el error.

Figuras conservadoras como Ryan Girdusky, Bonchie y Jerry Dunleavy aprovecharon la ocasión para ridiculizar al escritor, destacando lo evidente: Trump es padre de cinco hijos (Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump y Barron Trump) y su vida familiar es ampliamente conocida.

Trump:

Has never had a child.

Has been married 3 times

Ran several businesses into the ground

Never ran a home, couldn’t make a bed to save his ass

calls people he works with dumb, losers, etc.

Has never done sweat labor

Has never served on a local committee

Has no life… — Stephen King (@StephenKing) February 23, 2026

DISCURSO DEL ESTADO DE LA UNIÓN

El episodio ocurre en un momento de alta visibilidad para el presidente, quien se prepara para dirigirse al país este martes por la noche en el discurso del Estado de la Unión de 2026.

La equivocación de King no solo generó burlas, sino que también cuestionamientos sobre la precisión y responsabilidad en las críticas políticas, especialmente cuando provienen de figuras públicas con gran alcance.

No es la primera vez que Stephen King utiliza X para expresar opiniones políticas contundentes. Durante el segundo mandato de Trump, el escritor ha publicado mensajes en los que acusa al presidente de traición, simpatía hacia Vladímir Putin e incluso ha comparado a ICE con la Gestapo.

Sin embargo, esta vez la crítica se volvió en su contra debido a un error verificable, que sus detractores no dudaron en explotar.