EN VIDEO: El impactante rescate de más de 300 perros y gatos en una casa durante «histórico» operativo

Una operación de rescate sin precedentes se llevó a cabo este viernes, 20 de marzo, en Lake Hughes, California (EEUU), donde las autoridades intervinieron una propiedad que albergaba al menos 300 perros y gatos en condiciones que violaban las leyes de bienestar animal.

De acuerdo con CBS News y otros medios locales como KTLA, el Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles (DACC, por sus siglas en inglés) informó que alrededor de las 7:00 de la mañana se ejecutó una orden de registro en una vivienda ubicada en la calle 266 Oeste, dando inicio a lo que se convirtió en el mayor operativo de este tipo en la historia de Estados Unidos.

«Actualmente, el personal veterinario y médico está clasificando a los animales en el lugar. Aquellos que requieran atención médica de emergencia serán trasladados de inmediato a hospitales veterinarios. Los demás serán trasladados a los centros de atención animal de DACC para su posterior evaluación y cuidado». Así lo indicaron las autoridades en un comunicado de prensa.

Según las primeras estimaciones, en el lugar había aproximadamente 400 perros y 300 gatos bajo la custodia de Christine De Anda, representante de la organización Rock N Paws Animal Rescue.

Sin embargo, el Departamento de Cuidado Animal del Condado de Los Ángeles actualizó la estimación más tarde en una conferencia de prensa. Se precisó que se incautaron alrededor de 300 perros y gatos, no 700.

Lo que sí es cierto, es que la operación terminó siendo catalogada como la mayor incautación de perros y gatos en la historia del DACC. Tanto que se necesitó de la participación de más de 70 miembros del personal de control y cuidado animal.

Se detalló, que equipos veterinarios comenzaron de inmediato un proceso de triaje para evaluar el estado de salud de cada animal.

Aquellos que requerían atención urgente fueron trasladados a hospitales veterinarios, mientras que el resto fue enviado a distintos centros del DACC para recibir cuidados adicionales.

Como era de esperarse, la magnitud del rescate supone un enorme desafío logístico y operativo para los refugios del condado. Ahora deberán reorganizar recursos, espacios y personal para atender a los cientos de animales recién llegados.

🚨 ÚLTIMA HORA: Las autoridades de Los Ángeles acaban de llevar a cabo la que podría ser la operación de rescate de perros y gatos MÁS GRANDE de la historia de Estados Unidos, salvando a un estimado de 700 animales. ¡Sálvenlos a todos!👌

pic.twitter.com/Fu4x3bQuDU — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) March 20, 2026

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PERROS Y GATOS RESCATADOS?

Ante esta presión sin precedentes, el DACC anunció que está trabajando en conjunto con grupos de rescate y otras agencias de bienestar animal para acelerar los procesos de adopción de los animales que ya se encuentran aptos para integrarse a nuevos hogares.

El objetivo es liberar espacio y garantizar que los animales rescatados reciban atención adecuada durante su recuperación.

Marcia Mayeda, directora del DACC, hizo un llamado a la comunidad para colaborar mediante adopciones o donaciones a la Fundación para el Cuidado de los Animales del Condado de Los Ángeles.

Como medida extraordinaria, los centros de cuidado animal del DACC abrirán sus puertas este domingo 22 de marzo, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Esto, pese a que normalmente no operan ese día.

La agencia espera que esta jornada especial permita avanzar significativamente en la colocación de animales. También en la movilización de apoyo ciudadano para enfrentar uno de los rescates más grandes y complejos registrados en el país.