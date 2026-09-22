EN VIDEO: El curioso saludo de Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez durante la ONU que está dando de qué hablar

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, protagonizaron un curioso momento durante el periodo de sesiones de la 81.ª Asamblea General de la ONU.

Rodríguez se levantó de su asiento para ir a saludar a la delegación española, sin embargo, al llegar al lugar donde estaba Sánchez, él se encontraba hablando por teléfono y no prestó atención a la dirigente venezolana quien se apartó unos metros.

Aunque segundos después Sánchez soltó su celular y se dirigió a la mandataria venezolana con la que conversó por breves segundos.

El video rápidamente se hizo viral en redes luego que muchos usuarios indicaron que el político español se encontraba distraído al momento que ella llegó o que intentó ignorarla.

Delcy Rodriguez stands up, walks to greet the Spanish delegation and leaves. She is back now listening the Brazilian president. pic.twitter.com/SsuVcLuhyh — Patrícia Vasconcellos (@patricia_vasc) September 22, 2026

Sin embargo, Pedro Sánchez garantizó a Delcy Rodríguez el compromiso de España con su país y con el futuro de la región.

El Gobierno español informó de que la presidenta venezolana le pidió poder seguir hablando sobre la situación de su país. A lo que Sánchez le respondió que por supuesto que está dispuesto a ello y que España está comprometida con el futuro de la región.

En principio, no está previsto que haya un encuentro entre ambos en Nueva York más allá de esa charla.

DELCY RODRÍGUEZ Y PEDRO SÁNCHEZ

Se trata de la primera conversación cara a cara que mantienen, ya que hasta ahora solo ha trascendido que han hablado en dos ocasiones telefónicamente desde que Rodríguez se hizo cargo de la presidencia del país en sustitución de Nicolás Maduro.

La primera de ellas fue el 9 de enero, en la que Sánchez trasladó a la presidenta encargada venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

El 25 de junio pasado fue la segunda conversación, tras los terremotos sufridos por Venezuela.

Sánchez ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

Delcy Rodríguez podría viajar a España el próximo mes de noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid los días 4 y 5 de ese mes.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ya avanzó que España invitaría a la presidenta venezolana a ese evento, aunque la Unión Europea (UE) mantiene contra ella las sanciones impuestas cuando era vicepresidenta de Maduro.

Tras hacerse cargo de la presidencia, el Gobierno de Pedro Sánchez pidió a la UE que Rodríguez fuera retirada de la lista de sancionados, una decisión que requiere la unanimidad de los Veintisiete.

Aunque esas sanciones le impedirían pisar suelo europeo, Rodríguez ya viajó a La Haya en mayo para intervenir en un caso que enfrenta a Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

Lo pudo hacer ya que es posible suspender de forma limitada la prohibición de viaje con una autorización especial (en ese caso concedida por el Gobierno neerlandés) cuando hay obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas, lo que incluye la participación en reuniones multilaterales, actividades ante organismos internacionales o comparecencias ante tribunales internacionales.

Preguntado en ese momento por la posible presencia de Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana, Albares dijo que ese viaje a España no sería diferente a la «normalidad» del desplazamiento que hizo a Países Bajos.

CON INFORMACIÓN DE EFE